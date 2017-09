Formido Haren wordt waarschijnlijk Praxis – lees meer…

Door: Redactie

Het moederbedrijf van Praxis en Formido, Maxeda, heeft op 7 september besloten om de beide formules te gaan samenvoegen.

In Haren is Formido aan Felland-Noord een vaste waarde met als eigenaren Arnold Venema en Joke Berkhoudt. Welke naam komt in Haren straks op de gevel? Joke: “Het ligt in de lijn der verwachting dat wij binnen een paar jaar een Praxis zullen worden. We denken dat Maxeda ons een goed voorstel zal doen, waarbij we onze lokale kracht en vrijheid zullen behouden.” In de huidige situatie bestaat er bij de eigenaren van Formido vrijheid om een deel van het assortiment zelf te bepalen. Bovendien heeft Formido Haren een goed draaiende montagedienst en die zal ook onder de naam Praxis blijven bestaan.