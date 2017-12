Formido wordt KlusWijs

Nieuws:

Bouwmarkt Formido in Haren wordt per 1 januari 2018 een KlusWijs.

Dat zal even wennen zijn voor de consument in Haren en omgeving. De naam Formido zal in Nederland verdwijnen na een overname van het concern. Mede-eigenaar Arnold Venema van Formido Haren heeft gezocht naar een formule waar hij zich in herkent. “Voor ons zijn de begrippen vakkundig, vertrouwd en voordelig hand in hand. Dat geldt ook voor de formule KlusWijs”, zegt hij. Voor Venema is het niet de eerste metamorfose. In 1985 begon hij zijn doe-het-zelf winkel in het centrum van Haren onder de naam Plus Klus. in 2000 opende hij de zaak aan het Felland en toen kwam de naam Multimate op de gevel. Nog maar enkele jaren geleden werd de zaak omgebouwd tot een Formido. Onder de naam KlusWijs belooft Venema een compleet assortiment met af en toe extreem lage prijzen. KlusWijs Haren wordt gerund door Arnold Venema en Joke Berkhoudt.