Frans Kappenburg verkoopt aandelen horecabedrijven, maar houdt Rietschans

Door: Redactie

Dalebout (47), die al voor 50% eigenaar was, heeft met ingang van 1 december de aandelen van

Frans Kappenburg (68) overgenomen en is daarmee de enige eigenaar geworden van de Martini

Hotel Group en heeft door deze transactie de toekomst van dit mooie bedrijf gewaarborgd. Het

vastgoed van WEEVA, Martini Hotel en Bud Gett Hostels is door Dalebout verkocht aan Van der Vorm

Vastgoed BV in Rotterdam.

Naast de exploitaties aan het Zuiderdiep zijn ook de exploitaties van Taveerne Rabenhaupt en

Brinkhotel in handen gekomen van Dalebout.

Dalebout en Kappenburg bezitten samen nog De Rietschans aan het Paterswoldsemeer.

Kappenburg heeft daarnaast nog het strandpaviljoen in aanbouw in Haren, dat met Pasen opent.

Foto: Frans Kappenburg tijdens de tewaterlating van de Rietschans Sloep in de zomer van 2017.