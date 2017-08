Fusie Haren-Groningen/Ten Boer zou einde van lokale omroep Haren FM kunnen betekenen – lees meer…

Door: Redactie

De fusie Haren, Groningen en Ten Boer blijkt ook zijn schaduw vooruit te werpen als het gaat om de lokale omroep Haren FM (107,00 in de ether). Regel- en wetgeving zegt dat er in een gemeente maar één frequentie beschikbaar is voor lokale omroepen. Als Haren naar Groningen gaat moet er dus ‘iets’ gebeuren met Haren FM.

Kevin van der Laan, één van de presentatoren van het eerste uur (2009) zegt dat dan een fusie met een andere lokale omroep zal plaatsvinden, waarschijnlijk met OOG-radio. Hij zou dat erg jammer vinden, omdat Haren FM dan zijn zelfstandigheid kwijtraakt. Het toont aan dat een lokale omroep afhankelijk is van overheden. De enige optie zou zijn dat Haren FM commercieel wordt en op internet gaat uitzenden. Maar Kevin van der Laan denkt dat dit geen haalbare kaart zal zijn. De omroep draait puur op vrijwilligers en wordt volgens onderzoek in Haren beter beluisterd dan Radio Noord.

Van der Laan (foto) zegt dit in een interview ‘op het bankje’ dat woensdag in Haren de Krant is te lezen.

Over Haren FM

Haren FM is de aangewezen lokale media-instelling voor de gemeente Haren. Onze voornaamste taak is op sociaal-cultureel vlak de inwoners te informeren. Wij zijn een klein team van vrijwillige professionals die graag hun team willen versterken met mogelijk jouw bijdrage, de mogelijkheden voor eigen creativiteit en ideeën zijn legio.

