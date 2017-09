Fusie splijt Harense VVD – lees meer…

Door: Redactie

Toen de VVD-fractie in Haren in 2016 plotseling de koers wijzigde en zich uitsprak vóór een fusie met Groningen, ontstond binnen deze partij onrust. Die leidt er nu toe dat ruim tachtig leden van de VVD in Haren een brandbrief hebben gestuurd aan de Tweede Kamerfractie van hun partij.

Zij zijn het niet eens met het beleid van hun Harense raadsleden, want ze zien een fusie met de stad niet zitten. Met de brandbrief willen zij de Tweede Kamer beïnvloeden, die binnenkort zal moeten beslissen over het herindelingsplan. Passage uit de brief: “Wij –en velen met ons– vinden het onbegrijpelijk en verschrikkelijk dat de VVD in Haren zich niet tot het uiterste heeft verzet tegen het plan van de Provincie Groningen om Haren bij Groningen te voegen”. Bij RTV Noord liet fractievoorzitter Ietje Jacobs (foto) weten dat de wrevel voor haar niet nieuw was, maar dat zij het lokale standpunt niet zullen wijzigen.