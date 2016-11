Voor of tegen fusie, strijd der opinies nu ook in Harens straatbeeld – lees meer…

Door: Redactie

De vraag of Haren moet fuseren met Groningen is nog niet gestreden. Deze week kreeg deze twist een juridische component, omdat tegenstanders van herindeling hun grieven hebben gegoten in een dagvaarding in kort geding tegen de provincie. Maar ook op straat wordt nu duidelijk dat er een vierdeling ontstaat in Haren: 1 – Mensen die voor fusie zijn. 2- Mensen die tegen fusie zijn. 3- Mensen die de discussie moe zijn en het niet veel meer uitmaakt. 4- Mensen die de discussie moe zijn en zich ergeren aan de strijdende partijen.

Vorige week werd bij de rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg al een spandoek opgehangen met de slogan Handen af van Haren. Afgelopen nacht hebben voorstanders van de fusie alvast een voorschot op 2019 genomen. Zie foto. De strijd is nog niet gestreden, zoveel is wel duidelijk.