Fusie werpt zijn schaduw vooruit: Haren moet pas op de plaats maken rond brandweerkazerne – lees meer…

Door: Redactie

Haren heeft vorig jaar na een proces van jaren een besluit genomen over de nieuwe locatie van de brandweer. Of eigenlijk, de nieuwe brandweerkazerne op de bestaande locatie. Haren moest die keuze maken onder druk van de inzichten van de Veiligheidsregio, die over kazernes gaat en deze ook bekostigt.

De bouw van een nieuwe kazerne aan de Westersedrift (huidige locatie) wordt betaald door de Veiligheidsregio, maar de maatregelen die hiervoor nodig zijn komen voor rekening van de Gemeente Haren. Die maatregelen betreffen het losmaken van brandweer en gemeentewerf, die nu nog zeer met elkaar zijn verweven. De gemeente moet voor ruim een miljoen investeren om op de locatie zowel werf als brandweer te kunnen laten samenleven als goede buren.

Deze investering wordt nu door de beoogde fusiepartners Ten Boer en Groningen ter discussie gesteld. Zij bemoeien zich vooruitlopend op de fusie in 2019 al met de gemeentefinanciën en vinden de provincie aan hun zijde. Die oefent namelijk al toezicht uit op de Harense financiën en kan ingrijpen bij ongewenste (hoge) uitgaven.

De coalitiepartij GVH heeft geen goed woord over voor deze inmenging in Harense zaken. “Annexatie door Groningen levert geen meerwaarde op voor Haren, onze voorzieningen zullen verdwijnen. Diep triest dat de Stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. De stad Groningen schrapt nú al voorzieningen in Haren, terwijl we toch echt zelfstandig zijn”, aldus een verklaring van de partij vandaag. Ook D66 reageerde ontstemd. Die reactie onderaan dit artikel.

Integrale verklaring GVH als reactie op het bovenstaande:

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft kennisgenomen van de afkeurende reactie van Groningen en Ten Boer op het besluit van de gemeenteraad van Haren over de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift.

Na een jarenlange intensieve discussie in de gemeenteraad van Haren, is bij meerderheid, gekozen voor nieuwbouw van de kazerne aan de Westerse Drift. Zowel Groningen als Ten Boer stellen dat het te vroeg is om tot een afweging te komen. Wij vinden dat niet! Verder stellen zij de vraag of besluitvorming rond nieuwbouw kazerne en onze gemeentewerf wel gerechtvaardigd is in het kader van de door de provincie opgelegde herindeling. Wij vinden dat zeker rechtvaardig! Onze zelfstandige Raad heeft dat besluit immers genomen.

Ook wordt de Veiligheidsregio aangehaald. Het besluit van de raad van Haren is gebaseerd op de uitgangspunten van de Veiligheidsregio, onder voorzitterschap van Peter den Oudsten. Hij heeft dit plan als voorzitter van de veiligheidsregio mede beoordeeld. En dan als burgemeester afwijzen!!

Veiligheid gaat naar ons idee over gemeentegrenzen heen en staat los van eventuele herindelingen in de totale veiligheidsregio. Uitstel van uitvoering van het besluit van de gemeente Haren heeft daarnaast ook invloed op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Het gebouw voldoet al jaren niet meer aan Arbo-richtlijnen. Uitstel van besluitvorming heeft ook invloed op de motivatie van de vrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners, hoog te houden. Beseffen Groningen en Ten Boer dat? Wij denken van niet.

Er wordt gesuggereerd dat er binnen de ‘nieuwe gemeente’ afspraken gemaakt gaan worden over het dienstverleningsniveau van de wijkpost ‘gemeentewerf’. Haren heeft geen afspraken gemaakt en gaat die ook niet maken. Zowel Groningen als Ten Boer moeten beseffen dat onze gemeentewerf geen wijkpost is, maar een volwaardig onderdeel van de Harense samenleving. Degradatie tot wijkpost en het verlagen van het dienstverleningsniveau doen onrecht aan de volwaardige plek die onze gemeentewerf heeft. Veel inwoners van Haren brengen hun gescheiden afval naar de Westerse Drift. En wat te denken over de re-integratieplekken en arbeidsplekken bij de gemeentewerf, die mensen een volwaardige plaats geven in de samenleving. Moeten deze mensen straks tussen wal en schip vallen en thuis achter de geraniums gaan zitten?

Het maakt Groningen en Ten Boer niet uit of Haren wel of niet bij de ‘nieuwe gemeente’ komt en verschuilen zich achter de door de provincie opgelegde Arhi-procedure. De gemeente Haren heeft de afgelopen tijd constant aangegeven zich niet bij de nieuwe gemeente te willen aansluiten. Het zou wijs zijn dat de provincie het besluit van de gemeente Haren respecteert om zelfstandig te blijven en naar de minister toe aangeven dat Groningen en Ten Boer samen, zonder Haren, verder gaan.

Dit schept vertrouwen naar inwoners en geeft Haren de gelegenheid om haar zelfstandige positie in regionaal verband verder te verstevigen. De bouw van een nieuwe kazerne en renovatie van onze gemeentewerf horen daarbij en mogen niet worden uitgesteld puur op basis van deze, naar ons idee, onterechte gang van zaken.

GVH zei het al eerder: annexatie door Groningen levert geen meerwaarde op voor Haren, onze voorzieningen zullen verdwijnen. Dieptriest dat de Stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. De stad Groningen schrapt nú al voorzieningen in Haren, terwijl we toch echt zelfstandig zijn.

D66 verklaring:

Groningen en Ten Boer hebben bezwaar tegen de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. In beide gevallen is er sprake van dringende noodzaak. Onze vrijwillige brandweermensen moeten zich al jaren behelpen met verouderde huisvesting en – door wachten op de besluitvorming over de brandweerkazerne – ook de gemeentewerf kampt met achterstallig onderhoud.

Beide projecten zijn na jarenlange discussie eindelijk tot besluitvorming gekomen. In januari 2017 besloot de gemeenteraad met 15 stemmen voor en 2 tegen met de ontvlechting van brandweer en gemeentewerf te starten. Tegen dit besluit maken nu de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer bezwaren!

Hoewel er nog slechts een herindelingsadvies ligt van de Provincie, gaan Groningen en Ten Boer er al vanuit dat Haren bij de stad gevoegd wordt en om die reden willen zij dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zelf gaat bekijken waar de nieuwe kazerne gebouwd moet worden en welk dienstverleningsniveau de ‘wijkpost’ moet krijgen die kennelijk onze gemeentewerf gaat vervangen.

Met deze handelswijze schuiven Groningen en Ten Boer een zorgvuldige democratische besluitvorming in een nog altijd zelfstandig Haren terzijde, brengen zij brandweermensen en medewerkers van de gemeentewerf opnieuw in onzekerheid en onthouden hen langer dan nodig is een kwalitatief goede accommodatie.

Curieus is de rol van de voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Den Oudsten, die vanonder die pet een overeenkomst sloot met Haren over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en vervolgens die overeenkomst ter discussie stelt met de pet op van voorzitter van het gemeentebestuur van Groningen.

De fractie van D66 moet helaas constateren dat de beoogde herindeling op voorhand al leidt tot verlies van autonomie, negeren van raad en inwoners van Haren en tot afbraak van de voorzieningen in Haren. Groningen en Ten Boer lijken nu al de dienst uit te maken in Haren en het resultaat is verre van bemoedigend.