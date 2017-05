Door: Redactie

Op zaterdag 13 mei hoopt G-hockeyteam G1 van GHHC Groningen voor het eerst in de geschiedenis van de clubkampioen te worden in de competitie van de KNHB 6-tallen poule Oost.

Zaterdag 13 mei 11.00 u is de beslissende wedstrijd tegen Twente G3 op de Harener Holt.

Op dit moment staat GHHC Groningen G1 bovenaan in de poule met 24 punten bij 8 wedstrijden.

Twente G3 heeft 0 punten vergaard.