G-voetbal op de kaart bij vv Gorecht

“We hebben de grote wens om met het G-team mee te doen aan de competitie”. Het is weer volle bak op de trainingsvelden van v.v. Gorecht. Terwijl de meeste teams nog rustig met de warming-up bezig zijn, is het G-team van de club uit ‘het Hoge Noorden’ al volop verzonken in het positiespel. Robin Zuidema en Niels van den Heuvel wisselen elkaar druk coachend af: “haal die bal eruit, mooie pass, maak het veld breed”, galmt het over de velden. Aan de kant van het veld staat Jari Lemmen, de derde trainer, die de keeper onder handen neemt. “Jari, Robin en Niels halen echt het beste uit de spelers”, vertelt Astrid van der Steeg-Peterson, coördinator van het G-voetbal bij v.v. Gorecht.

“De trainers zijn zo leuk en goed in de omgang met de jongens. Ze hebben alle drie een trainersopleiding gevolgd en dat zie je terug op het veld. Het G-team traint veel op techniek en tactiek. Het positiespel wordt elke week beter. Drie jaar geleden zijn we hier gestart met G-voetbal en we willen heel graag uitbreiden. Sinds kort zijn we ook gestart met een jeugdteam.

“Ik zou het ontzettend leuk vinden als er meer kinderen en volwassenen met een beperking uit de omgeving zich aanmelden om te komen voetballen. Op dit moment zijn we nét te klein om competitie te spelen bij de KNVB. En dat is een grote wens van de jongens. Of ik een droom voor de toekomst heb? Wel een oproep: Alle voetballiefhebbers met een beperking uit de omgeving kom langs om een keer een proeftraining mee te doen! Ik weet zeker dat ze dan nooit meer weggaan hier”, eindigt Astrid met een glimlach.

Jari, Robin en Niels verrast met poster

v.v. Gorecht is een van de bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen voetballen. De club en trainers Jari, Robin en Niels werden door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een poster van het drietal. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. De trainers waren onder de indruk van hun poster. Eén poster hangt inmiddels bij hen thuis en één poster heeft een mooi plekje in de kantine van v.v. Gorecht.

Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen

Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.

