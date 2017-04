Ganzensoap in Haren

Door: Redactie

Ganzensoap gaat door

Door Jan Hulscher, Haren

Veel Harenaren weten al dat in en rondom Haren een flink aantal Canadese Ganzen van groene genummerde halsbanden zijn voorzien. Dit gebeurt sinds 2009 in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar ganzenschade door Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaraan ik als oud-onderzoeker van de universiteit van Groningen medewerk. Door het dragen van een halsband worden de vogels als afzonderlijke individuen herkenbaar. Wie ze regelmatig bekijkt ontdekt al gauw dat er grote verschillen zijn in gedrag tussen de individuen, net als bij mensen. Zo kom je er achter dat er toch wel ingewikkelde en soms ook minder aardige familieverhoudingen kunnen ontstaan. Een soapserie komt niet alleen bij mensen voor, ook bij ganzen.

Zo weten de inwoners aan de Ereprijsweg dat daar al enige jaren achtereen een ganzenechtpaar op het eilandje in de vijver broedt. We noemen dit het stamouderpaar. In 2016 waren velen er getuige van hoe dit stamouderpaar hardhandig door dochterlief en haar vrijer van hun veilige broedeiland werd verdreven. Dochter en schoonzoon gingen er zelf nestelen. Pa en ma zijn toen nog een tijdje uitgeweken naar de vijver bij het NS-station, maar van broeden is niets meer terecht gekomen. Kort daarop heb ik pa nooit meer gezien, maar ma heeft het sindsdien aangelegd met de vrijer van een andere dochter van haar. Pa inruilen voor schoonzoon, moet toch kunnen heeft ze misschien gedacht. Deze andere dochter is sindsdien nooit meer gezien.

Dit voorjaar deed ik opnieuw een verrassende ontdekking en wel bij het broedpaar aan het Vijverpad. Dit paar broedt sinds 2015 op het kleine eilandje in de vijver aldaar. In 2016 hebben de ouders acht kuikens lopend naar het Boeremapark gebracht, waar de kuikens verder zijn opgegroeid en eind juli zijn uitgevlogen. Van de jongen, die de herfst- en winterperiode onder de hoede van beide ouders in Haren en omgeving hebben doorgebracht, zijn er nu nog zes in leven. Ganzenkinderen blijven tot in het voorjaar onder de hoede van hun ouders. Reeds vanaf de eerste mooie dagen in februari keren de ouders samen met hun kinderen terug naar de broedplaats van het jaar ervoor. Je kunt nooit vroeg genoeg zijn om eventuele concurrenten voor te zijn, die ook op het veilige broedeilandje azen. Je neemt de kinderen mee omdat die, als het nodig is, een aardig robbetje mee kunnen vechten. Althans, zo schrijft het ganzenboekje het voor. Maar het ging anders. Tot het eind van de korte vorstperiode op 26 januari j.l. ging alles nog zoals het hoorde. De hele familie was verenigd in het grote wak van de Zuidplas van Sassenhein. Op 4 februari verscheen moeder met haar zes kinderen in het Boeremapark en de volgende dagen tot 9 februari aan het Vijverpad, maar pa was er niet bij. Verbazingwekkend, want uit ervaring weet ik dat ganzenechtelieden heel trouw zijn aan elkaar. En waarom zou je. Immers, als je een vrouw hebt die je onlangs nog zes gezonde kinderen heeft gegeven, dan ben je toch niet goed bij je hoofd om deze in te ruilen voor een andere. Maar wat bleek? Op 15 februari komt pa met een nieuwe vrouw op een weiland bij Sassenhein, op slechts enkele tientallen meters afstand van moeder de vrouw met hun zes kinderen om haar heen. Pa heeft blijkbaar een nieuw liefje gevonden, want tot 24 februari is ma nog steeds alleen met haar kinderen, soms in het Boeremapark, soms aan het Vijverpad. Op 25 februari is ma alleen aan het Vijverpad, nu zonder kinderen en deze laten zich daarna ook niet meer zien. Maar zie, nog dezelfde dag verschijnt pa aan het Vijverpad vergezeld van zijn nieuwe vrouw. Grote opwinding. Ma gaat direct naast pa zwemmen en begint de nieuwe vrouw al sissend te verjagen. Deze wijkt wel steeds uit, maar verdwijnt niet. Pa doet alleen opgewonden, maar voert verder niets uit. De volgende dag gebeurt precies hetzelfde, opnieuw felle charges van ma op haar mededingster. Hoe zal dit aflopen? De volgende periode van tien dagen zijn pa en zijn nieuwe liefje afwezig. Ma zit de hele dag op haar eentje bij de vijver. Ik betrap me er op, dat ik met haar lot begaan ben. Juist in deze periode moeten vrouwtjes onder de hoede van hun man rustig kunnen eten om voldoende reserves op te bouwen voor het maken van de eieren en het uitbroeden daarvan. Op 7 maart komt pa met zijn liefje opnieuw een kijkje nemen aan het Vijverpad, maar verdwijnt ook weer. Dan, op 10 maart komt de ontknoping. De hele dag zijn pa en beide vrouwen bij de vijver aanwezig. En ik zie opnieuw hoe ma herhaaldelijk haar concurrent aanvalt. Zou zij hiermee het pleit in haar voordeel beslecht hebben? De volgende dagen zitten pa en ma samen rustig bij de vijver te grazen alsof er niets gebeurd is. Zal hij gedacht hebben, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?



Onderschrift foto

Pa (C06) en ma (AUS) zich poetsend bij de vijver aan het Vijverpad op 8 april (foto Jan Hulscher)