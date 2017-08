Gebouw De Zonnehof verkocht

Nieuws:

Door: Redactie

Woonzorgcentrum De Zonnehof aan de Nesciolaan te Haren krijgt een nieuwe verhuurder. Naar verluidt heeft eigenaar Woningcorporatie Woonconcept het pand verkocht aan een andere vastgoedeigenaar, waarvan de naam nog even in nevelen blijft gehuld. Dirk Stad van NNCZ, waar De Zonnehof toe behoort, zegt dat is afgesproken dat de nieuwe vastgoedeigenaar zelf naar buiten treedt als daarvoor de tijd rijp is.

De NNCZ laat weten dat er in de zorgverlening niets zal veranderen door de verkoop van De Zonnehof.