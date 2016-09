Gedeputeerde heeft spijt van negatieve zinsnede in Herindelingskrant – lees meer…

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek van Haren liet gisteren via twitter weten dat gedeputeerde Patrick Brouns ‘oprecht spijt’ heeft van een zinsnede in de Herindelingskrant, die deze week is verspreid in Haren, Groningen en Ten Boer. De gedeputeerde bevestigt het en noemt het een ‘storende redactionele fout’.

Patrick Brouns

In de krant stelt de provincie dat Haren ‘haar wettelijke taken niet aankan’. Dat ligt erg gevoelig, want de gemeente Haren laat naar eigen zeggen geen steken vallen in de uitvoering van haar wettelijke taken. Patrick Brouns vindt de gang van zaken erg vervelend, omdat hij wil dat de feiten in de communicatie kloppen. Hij zegt: “Er had moeten staan: Haren kan nu niet bezuinigen op de wettelijke taken, dus blijft er minder geld over voor het zwembad en de bibliotheek”. Volgens Brouns heeft de redactie van de Herindelingskrant foutief geciteerd uit eerdere interviews met hem. “We gaan het rectificeren op de website van de provincie en in de provinciale nieuwsbrief.”