Geen grote incidenten in Haren tijdens oudjaarsnacht

Door: Redactie

De brandweer in Haren beleefde een rustige jaarwisseling in de gemeente met weinig meldingen van buitenbrandjes of andere incidenten.

Halverwege de avond moest er worden uitgerukt naar de Esstukken voor een forse brand in een bouwcontainer. Deze is met behulp van twee stralen hogedruk gedoofd. Omstreeks half twee werd de hulp van de brandweer gevraagd aan de Ruitersteeg, hier stond een bultje rommel in brand op het wegdek. Ook dit heeft men afgeblust.

Vervolgens werd er doorgereden naar de Anjerlaan, elk jaar staat hier een grote container waar men in mag branden. Deze is door de spuitgasten geblust waarna de gemeente de container heeft afgevoerd naar de vuilstort in Groningen.

Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant / 112haren.nl