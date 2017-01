Nieuws:

Door: Redactie

Koning Winter doet deze dagen ons land aan voor een flitsbezoek. Daar weten de ijsmeesters in Noordlaren wel raad mee. Zij bereidden de vorst een warm onthaal. Het resultaat van een nacht hard werken was gisteren in Noordlaren te zien. Ijspret. Een marathon, zoals heel even gehoopt, zit er nog niet in.

Foto’s Sander Graafhuis, Haren de Krant/ 112Haren.nl