GeenPeil te gast in Onnen op 11 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 11 februari van 11.00 tot 13.00 uur is lijsttrekker Jan Dijkgraaf te gast in dorpshuis De Tiehof in Onnen. Hij wil geluiden uit de samenleving horen en stelt zich voor aan het publiek. GeenPeil doet op 15 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De partij kwam voort uit de frontale aanvalswebsite GeenStijl.



De partij komt voort uit onvrede over de handelswijze van kabinet, overheden en politici in de parlementen. Eén van de angels is de manier waarop de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne (‘nee’) door premier Mark Rutte en andere partijen onder de mat is geveegd. GeenPeil belooft zich verre te houden van ‘achterkamertjespolitiek’ en wil zich onafhankelijk blijven opstellen tegenover ‘het Torentje’ en ‘Brussel'(EU).

Dichterbij Haren komt Dijkgraafs brief aan gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). In deze brief verwijt hij Brouns intimiderend gedrag tegenover de mensen die Haren zelfstandig willen houden. Zie deze online-brief onderaan dit bericht.

Aanmelden als bezoeker voor de bijeenkomst in De Tiehof kan via: geenpeilintiehof@gmail.com

Online-brief van Jan Dijkgraaf (GeenPeil) aan gedeputeerde Patrick Brouns

28 januari 2017

Beste meneer Brouns,

Het is me wat in Haren, hè?

U bent Gedeputeerde in de provincie Groningen en daarmee een van de grote voorstanders van de annexatie van de gemeente Haren door de stad Groningen.

En die verduivelde inwoners van Haren, die willen dat niet. Althans: 75 procent van de bevolking wil dat niet.

Zeer binnenkort wordt er in Provinciale Staten over de annexatie van Haren gestemd en dus gooien de voorstanders alles in de strijd om die eigenwijze mensen in Haren te criminaliseren.

Zo is er een (doorgaans) keurige meneer van 72 die zich altijd per fiets door Haren voortbeweegt, bij wie de stoppen onlangs enigszins doorsloegen. Hij meldde u bijvoorbeeld dat hij het niet erg zou vinden als u wat werd aangedaan en dat hij niet wist of hij zou stoppen als hij er aan kwam rijden als u net de weg over stak. Geen fijne uitspraken natuurlijk, maar moest u nou echt de Commissaris van de Koning inschakelen om aangifte tegen die man te doen? Die man is gewoon een beetje overstuur doordat hij het niet fijn vindt dat zijn prachtige gemeente wordt vermorzeld in het bestuursgeweld van de stad en de provincie Groningen. En zegt dan wat domme dingen.

Kunnen jullie zoiets nou niet laten gaan? Of in stilte met de man oplossen, bij een kop koffie? Moeten jullie daarmee, om jullie herindelingswens door te drukken, nou echt naar het Dagblad van het Noorden lopen? Zodat heel Haren gaat gissen wie die 72-jarige boze fietser is. Zo flauw.

Ik was trouwens toevallig maandag in Haren. En daar hoorde ik dat u, toen u in uw rol van Gedeputeerde in juni vorig jaar het gemeentehuis bezocht, werd vergezeld door vijf bewakers. Vijf! Goed plaatje voor de pers! Terwijl u, in uw rol van inwoner van Haren (want dat bent u ook), doodgemoedereerd in uw eentje, zonder enige bewaking, de plaatselijke supermarkt bezoekt. Want daar is geen pers bij… Dan klopt er iets niet hè, meneer Brouns?

Groet,

JanD

Spread the word!