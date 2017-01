De gele libelle van het UMCG voelt zich thuis op luchthaven Groningen Airport Eelde – lees meer…

Door: Redactie

Het Mobiel Medisch Team van het UMCG heeft zijn draai gevonden na de verhuizing naar luchthaven Groningen Airport Eelde. Bijna drie maanden geleden verhuisde het team van het UMCG in de stad Groningen naar de luchthaven.

Het MMT wordt opgeroepen bij incidenten waarbij patiënten in acuut levensgevaar zijn, het team komt hier ter ondersteuning van het ambulance personeel. Op jaarbasis rukt het Mobiel Medisch Team ongeveer 1800 keer uit waarvan 400 maal met de auto wordt uitgerukt naar de plaats van het incident. Dit omdat er tijdens sommige weersomstandigheden niet uitgevlogen mag worden vanwege de veiligheid. Gemiddeld komt het team 3 á 4 keer per dag in actie maar op drukke dagen kan dit ook zes keer zijn vertelt de piloot.

Vanaf de nieuwe locatie is de traumahelikopter optimaal inzetbaar, de helikopters zijn zo beter verspreid over Nederland. Het verzorgingsgebied van het UMCG is groot en loopt van de drie noordelijke provincies tot en met Overijssel.

Foto en verslag: Sander Graafhuis, Haren de Krant 112Haren.nl