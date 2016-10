Over ‘gelukkig getrouwde stellen’ gesproken…bij Boomker Boeken

Nieuws:

Onderzoekster Paulien Timmer (1988) bestudeerde het leven van een honderdtal lang en gelukkig getrouwde stellen. Ze schreef er een boek over “Lang+gelukkig”. Over dat boek spreekt ze tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’, dat plaatsvindt in de Dickens Room in Haren op donderdag 3 november, aanvang 12.00 uur. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boekhandel Boomker.

Paulien Timmer begon de zoektocht naar lang en gelukkig getrouwde stellen tijdens haar studietijd. Ze studeerde gezondheidsvoorlichting aan Wageningen University en studeerde af met een onderzoek naar de voorbereiding op het huwelijk. Momenteel doet zij een opleiding om counselor te worden en volgt zij trainingen in Amerika bij het Gottman Institute. Met Lang + gelukkig heb je de gecombineerde ervaring van 4755 jaar huwelijk in je handen.

Sprookjes eindigen op het moment dat het gelukkige stel samen hun toekomst tegemoet gaat. Maar in de realiteit begint hier het routineuze leven van alledag, dat niet zelden te maken krijgt met sleur, ruzie en overspel. Negatieve verhalen over het huwelijk zijn gemakkelijk voorhanden; ieder roddelblad staat vol met scheidingen en buitenechtelijke relaties, en relatietherapeuten richten hun boeken op de stellen die al in de problemen zitten. Dat was de aanleiding voor Paulien Timmer om vragen te stellen als “Zijn er ook lang en gelukkig getrouwde stellen? Waarom hoor je daar nooit iets over? Bestaat het eigenlijk wel, lang én gelukkig? Kun je na meer dan veertig jaar samenzijn nog vlinders voelen?” Voor antwoorden op deze en vele andere vragen richtte zij zich tot de enige groep die met recht kan zeggen dat ze het weten: degenen die het waarmaakten.

Donderdag 3 november 2016

12.00-13.00 uur

Entree € 6,00 (inclusief broodjes en melk)

Dickens Room

(’t Clockhuys), Brinkhorst 3, Haren

Reserveren tot drie dagen van tevoren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com