Geluksvogels Viermat winnen prijzen in Postcodeloterij

Nieuws:

Door: Redactie

Een grote verrassing voor twaalf deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen op postcode 9753 KW (straat Viermat) in Haren. Op deze postcode is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen in de trekking van de Postcode Loterij, zo werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt. De winnaars verdelen deze prijs met elkaar. Haren viel eerder ook al in de prijzen. In 2016 viel de PostcodeStraatprijs op postcode 9752 AE (Rijksstraatweg).

Afgelopen zaterdag zijn de volgende bedragen gewonnen:

– 15.384 euro (1 winnaar)

– 7.692 euro (11 winnaars)

De bedragen lopen uiteen omdat de verdeling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal meespelende loten.

Buurt-Ton

De Buurt-Ton is naast de Straatprijs een vaste prijs van de Postcode Loterij die wekelijks bekend wordt gemaakt. De prijs van 100.000 euro wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal meespelende loten.

Haren eerder in de prijzen

Het is niet de eerste keer dat Haren groot in de prijzen valt bij de Postcode Loterij. In december 2016 viel de PostcodeStraatprijs op postcode 9752 AE (Rijksstraatweg). Toen verdeelden drie bewoners 562.500 euro met elkaar. Eén van de winnaars ontving toen ook een BMW.