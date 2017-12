Gemeente draait stichting Scharlakenhof duimschroeven aan

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft op 7 december een aangetekende brief gezonden aan het bestuur van de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) en daarin aangekondigd haar jaarlijkse subsidie van 138.000 euro per direct op te schorten. Bestuursvoorzitter van de stichting, Piter Bakker (foto), heeft begin van dit jaar al gezegd dat opschorting van deze jaarlijkse bijdrage het faillissement van de stichting zou betekenen. De maatregel van Haren kan dus de doodsteek zijn voor het zwembad, dat vrijwel geheel door vrijwilligers wordt gerund.

In de brief verwijst de gemeente naar de afspraken die zijn gemaakt over de subsidie. Daarin staat dat SEZS jaarlijks de jaarstukken met een goedkeurende verklaring van een accountant aan de gemeente moet sturen. Wethouder Mariska Sloot zegt: “Dat doen ze al jaren niet en wij vinden dat we het niet kunnen maken om andere organisaties wél aan die afspraak te houden en SEZS niet. Ik weet wel dat Piter Bakker vindt dat de kosten van zo’n accountantsverklaring te hoog zijn voor zijn stichting, maar ik vind dat hij die kosten gewoon had moeten meenemen in zijn begroting.” Sloot is fan van het zwembad, maar moet nu naar eigen zeggen één lijn trekken. Ze zegt dat voorlopig één kwartaal de geldkraan dicht gaat. Als SEZS zijn leven betert gaat de kraan weer gewoon open.

Zwembad draait waarschijnlijk wel goed

Volgens Mariska Sloot draait het zwembad geen slechte cijfers, dus daar kan het niet aan liggen. Misschien moet de oorzaak worden gezocht in een gebrekkige organisatie. Vorig jaar werd de stichting ook al aangemaand door de gemeente en toen zei Piter Bakker tegen onze krant dat hij werkt met vrijwilligers en dat de administratie daarom soms wat rommelig is. Kwade opzet was er niet. Bovendien vond hij de kosten van een accountant te hoog.

Wethouder Mariska Sloot

Eerder al gedoe met gemeente

Het is niet de eerste keer dat SEZS het aan de stok heeft met de gemeente waarvan men afhankelijk is. In 2016 dreigde de gemeente de jaarlijkse subsidie al te schrappen in het kader van bezuinigingen, maar onder druk van verzet is die bezuiniging niet doorgegaan. Later kreeg SEZS ruzie over de rekening van een reparatie aan het dak. De gemeente had lekkage verholpen en meent dat die kosten voor rekening van haar huurder SEZS komen. Piter Bakker piekerde er niet over die kosten te betalen, omdat de lekkage het gevolg was van constructiefouten in het dak. En die zijn niet de schuld van SEZS, meende hij.

Per direct geen geld

Nu is het geduld van de gemeente Haren dus op. In de brief van 7 december zegt men: “Ondanks herhaaldelijk mondeling en schriftelijk verzoek is bij ons tot op heden geen accountantsverklaring ingediend, noch over de periode 2016 en 2017.” Als gevolg van dit lakse gedrag schort de gemeente de eerstvolgende kwartaaltermijn van 36.000 euro op.

Nóg een nota

Maar er is meer. De gemeente heeft destijds 700.000 euro geleend aan de stichting en de rente en aflossing van die lening (10 jaar) wordt tot nu toe verrekend met de kwartaalsubsidies. Nu de subsidie stopt, moet de gemeente overgaan tot het sturen van rechtstreekse nota’s voor de rente en aflossing (omdat verrekenen dus niet meer mogelijk is). Daarom brengt Haren aan de SEZS nu per maand 7293,- euro in rekening, alsmede de erfpacht voor 2018 van 2074,-.

Einde zwembad?

Al met al zal Piter Bakker heel wat moeten uitleggen. Mocht hij niet met steekhoudende argumenten komen, zou dat het einde van Zwembad Scharlakenhof kunnen betekenen. Wethouder Mariska Sloot had het graag anders gezien, want ze denkt dat er nu onrust ontstaat onder de vrijwilligers en die hebben dat niet verdiend, zegt ze.

Hoe draait Scharlakenhof?

In 2016 heeft het Zwembad Scharlakenhof een winst gemaakt van ruim 17.000 euro op een omzet van 429.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2016, die de exploitatiestichting aan de gemeente Haren (subsidieverstrekker) heeft gepresenteerd. Er werd in 2016 voor 131.000 euro aan losse kaartjes verkocht, de rest van de inkomsten kwamen van verenigingen. De gemeente Haren subsidieert de stichting jaarlijks met 138.000 euro en verstrekte een lening van 700.000 euro die in tien jaar tijd moet worden afgelost. De cijfers zijn positief, maar laten ook zien dat de exploitatie beslist onmogelijk zou zijn zonder de jaarlijkse financiële injectie van de gemeente Haren. De exploitatiestichting SEZS maakte een vliegende start door het complex grotendeels met vrijwilligers te renoveren en te bemannen. De cijfers zijn evenwel niet gecontroleerd door een accountant.

Achtergrond

Haren stond op de achterste benen toen het zwembad gesloten werd (2011). We zijn nu zes jaar verder en Scharlakenhof bestaat nog steeds. Een stichting heeft de exploitatie overgenomen. Hoe gaat het met Scharlakenhof? Blijft deze voorziening in stand, ook na een eventuele fusie met Groningen? Is Scharlakenhof het bewijs dat de Harense burgerkracht tot veel in staat is?Supervrijwilliger Rika Pater zei vorig jaar dat het supergoed gaat met Zwembad Scharlakenhof: “Het gaat heel goed in het zwembad er komen steeds meer bezoekers bij en ook het aantal zwemles-kinderen groeit.”