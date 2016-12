Gemeente gaat dienstverlening verbeteren

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren zegt haar dienstverlening naar een hoger plan te zullen tillen met een aantal praktische maatregelen. Een paar voorbeelden:

-De publieksbalie zal per 1 januari op maandag tot 19.00 zijn geopend.

-Men kan 40 uur per week terecht voor het ophalen van reisdocumenten en paspoorten bij de receptie.

-De publieksbalie gaat in 2017 uitsluitend op afspraak werken, zodat wachttijden tot het verleden behoren. Afspraken maken via www.haren.nl

-Haren gaat haar online diensten uitbreiden. Men kan b.v. een uittreksel uit de basisadministratie online opvragen tegen een lager tarief (9,50 i.p.v. 15,-).

Men wil graag van burgers horen of er nog meer wensen leven en daarom worden er geregeld tevredenheidsonderzoeken gehouden. Meer info: www.haren.nl