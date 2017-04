Gemeente verwacht geen woningnood voor ouderen, ondanks vergrijzing

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft bijna 20.000 inwoners en 13,5% daarvan is ouder dan 75 jaar. Dat betekent dat ruim 2700 personen wellicht op de drempel staan van verhuizingen naar seniorenwoningen of zorginstelling. Kan Haren dat aan? “Ja”, zegt wethouder Volkshuisvesting Mariska Sloot. “Want slechts 5% van deze mensen gaat daadwerkelijk verhuizen. Dat zijn in dit voorbeeld 135 mensen.”

Onderzoek leert dat in 2030 maar liefst 3900 mensen van 75 jaar of ouder in de gemeente Haren wonen (2700 woningen). In Haren kunnen ouderen ‘nabij zorg’ nu terecht in ongeveer 240 woningen. Dat aantal wordt de komende jaren flink uitgebreid met ruim 155 woningen door nieuwbouw van Woonzorg Nederland, Westerholm en De Dilgt. In 2019 heeft Haren dus ruim 400 specifieke woningen voor senioren nabij aanbieders van zorg. Verder staan in Haren nog eens ruim 4000 woningen die met een beetje goede wil geschikt zijn voor ouderen die thuis willen blijven wonen.

Foto: Wethouder huisvesting Mariska Sloot

Gemeente Haren zegt…

Mariska Sloot (wethouder Volkshuisvesting) ziet allerminst ‘woningnood voor ouderen’ op zich afkomen. Ze zegt: “De afgelopen tientallen jaren is dat ook niet gebeurd, ook al zijn er niet heel veel woningen voor senioren bijgekomen. Het probleem lost zich op de één of andere manier zelf op, doordat in Nederland rond 95% van de ouderen gewoon thuis blijft wonen. Dat zal in Haren niet anders zijn. Ze zijn in staat om hun zaken zelf te regelen. Daarom zijn er ook geen speciale maatregelen nodig.” Een onderzoek naar woonbehoeften van senioren zegt ook dat slechts 5 tot 10% van de 75-plussers zin heeft om te verhuizen. Een verhuizing wordt als zeer ingrijpend ervaren. Van de mensen die wél willen verhuizen willen de meesten naar een combinatie van wonen en zorg.

Beleid

Haren houdt zich aan de woonvisie zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld in het kader van het regionale woningbeleid (Regiovisie Groningen-Assen 2030). In de gemeente Haren mogen jaarlijks gemiddeld 41 nieuwe woningen worden gebouwd. Om de vraag naar seniorenhuisvesting te peilen is in 2015 door bureau Companen een onderzoek gedaan. 25% van de huidige woningen in Haren zijn geschikt voor senioren. Nog eens 25% zou geschikt te maken zijn, stellen de onderzoekers. Dus 50% van de huidige plm. 9.000 woningen in de gemeente Haren zou op termijn geschikt kunnen zijn voor bewoning door senioren. Dat is 4.500 woningen en daarmee moet Haren de vraag door ouderen gemakkelijk aankunnen. Overigens worden nu nog veel ‘seniorenwoningen’ bewoond door andere doelgroepen, zegt Companen. Senioren zouden er goed aan doen om bijtijds naar een geschikte woning te verhuizen.

Leeftijden senioren in Haren

55-65 jaar 2744

65-75 jaar 2685

75-85 jaar 1748

85-101 jaar 953