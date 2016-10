Generaties met elkaar verbonden op Grootouderdag afgelopen zaterdag – lees meer

Door: Redactie

Volgens de initiatiefnemers Gerard Bolhuis en Henk Vos kan het een goede traditie worden in Haren, net als in Deventer en Apeldoorn. Maar ook net als in Italië waar de Grootouderdag op gelijke voet staat met Moederdag en Vaderdag. De heren willen er geen commercieel evenement van maken, maar hopen dat de komende jaren scholen, zorginstellingen en winkeliers hun steentje gaan bijdragen om de familieband tussen generaties centraal te stellen. Zaterdag 1 oktober maakten zij een begin met de Grootouderdag in Haren.

Italiaanse hapje met en voor kinderen…en grootouders smulden mee…

Enkele weken geleden kwam het idee spontaan op en er is van alle georganiseerd. Rond Intermezzo stonden kramen met passende activiteiten. Kinderen maakten bloemstukjes voor opa en oma (foto), er werd voorgelezen en kinderen konden meewerken aan een groot schilderij waarin zij opa en oma eerden. Scholieren deden mee aan een verhalenwedstrijd (door de bibliotheek georganiseerd) en maakten kans op een reis met opa en oma naar Italië. Deze keer alleen CBS de Borg, maar volgend jaar ook andere scholen. Die prijs werd echter gewonnen door iemand uit Deventer. In Haren waren er voorts drie dinerbonnen te winnen, waardoor kinderen met opa en oma uit eten mochten bij Sa Capanna. De winnende verhalen treft u hieronder aan. Volgens de organisatie was het een succesvol begin. Henk Vos hoopt dat volgend jaar anderen aanhaken.



Kinderboekenschrijfster Corien Oranje was er om uit de beste verhalen voor te lezen.

Verhaal 1:

Mijn oma,

Toen mijn oma nog leefde, ging ik elke vrijdag naar haar en opa toe. We deden bijna altijd spelletjes, en als we dat niet deden gingen we Knutselen of tekenen. Ik en mijn zusje gingen ook vaak bij Haar en opa logeren. Het was altijd wel gezellig met haar erbij!

Maar toen werd ze opeens ziek , Ze ging steeds vaker voor onderzoek naar het ziekenhuis. Wij konden steeds minder vaak naar haar toe op vrijdag. Na een tijdje

Kwamen de artsen er achter dat ze kanker had. Vanaf dat Moment kreeg ze

Heel veel medicijnen en chemo’s. Ze kreeg een pruik omdat ze door de chemo’s haaruitval had. Maar de medicijnen werkten! Ze voelde zich weer steeds beter! En ze droeg later zelfs geen pruik meer want haar haar was er weer! Daar was ik natuurlijk heel blij mee!

We gingen weer meer met haar doen. Dat was heel fijn! Maar de medicijnen werkten

niet voor altijd , ze kreeg weer kanker. Dat vond ik natuurlijk niet leuk . Maar ik vind

dat mijn oma heel dapper was. Ze trok zich niks van die ziekte aan. Ze ging zelfs nog met mij, mijn ouders, mijn zusje, mijn opa, mijn neefjes, mijn tante en mijn oom op vakantie! Ze vechtte om niet te overlijden. Maar ze kan het niet voor altijd uitstellen.

Dus uiteindelijk is ze in het najaar 2014 overleden.

Ik vind haar de liefste oma ter wereld!

Linde Uildriks

Verhaal 2:

Opa en Oma

Mijn oma maakt de lekkerste appelmoes van de wereld en ze is heel vrolijk.Ze heeft een mooi huis en ze heeft een snoepkast van hier tot Tokyo.Ze heeft een leuke bril.

Mijn opa is is handig met fietsen en mijn oma werkt bij een museum.En nog iets over het eten…. ze maakt heerlijke gehaktballen.Maar geloof het of niet, pizza is ze de beste in.

Mijn opa is hele behulpzame man.Mijn opa was vroeger arts.En mijn opa had altijd na oud en nieuw veel patiënten,daarom is hij nu wel voorzichtig met vuurwerk na al akelige ongelukken.Mijn oma heeft een vijver met kikkerdril.Mijn oma is ook groot fan van apart leer, zoals slangenleer. Niet dat ze voor dieren slachten is, maar ze vindt het wel mooi.

Als ik bij mijn oma ga logeren, verwent ze me altijd heel erg. Ze zegt altijd dat hoort bij oma’s.

Finn Hengeveld

Verhaal 3:

Opa en oma

Mijn oma heeft het ook.

Maar mijn beste herinnering is wel dat hij altijd bleef lachen en hij was altijd blij.

Toen hij het had kwamen we heel vaak langs.

Oma is nu alleen dus wij komen ook bij haar vaak langs.

Een keer was ik jarig, maar mijn opa kwam. Zelfs als was hij heel erg ziek was.

Maar ja mijn opa was ook altijd blij omdat hij oma had.

Oma die heeft niemand om voor haar te zorgen dus wij en tante Floor doen het voor haar.

Oma vindt dat SUPERfijn maar ze heeft wel pijn.

Oma ik hoop dat je dit leest.

Ik mama Maartje Berend Tjalling en tante Floor doen ons best om oma te helpen.

Mijn beste herinnering is dat opa altijd bleef lachen en oma ook.

Floortje