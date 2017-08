Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 2 september is Gerda Teune (Regiobank Haren) te zien in het RTL4-programma Van Passie naar Droombaan.

Gerda: “Dit is een programma over de vraag waarom iemand ons vak in zou willen gaan en wat er dus eigenlijk zo leuk is aan ons vak. Wij hebben hier aan meegewerkt en op zaterdag 2 september 2017 wordt dit uitgezonden op RTL 4 om 16.30 uur en de herhaling zonder 3 september om 11.30 uur.”