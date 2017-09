Geschiedenislessen over de middeleeuwen in ’t Clockhuys

Nieuws:

Door: Redactie

Historica Willemien van Schaick start dinsdag 26 september in Haren met een nieuwe serie geschiedenislessen. Zij doet dat op uitnodiging van de Culturele Raad Haren. In vier lessen behandelt zij de handel in de Middeleeuwen, de rol van de Hanze en de betekenis van de zijderoute.

Langer dan 2000 jaar zijn er al handelscontacten tussen Azië en West-Europa. De intensiteit van de contacten was wisselend. Nadat de islam zich in Azië had gevestigd, groeide de handel op het hele continent en vond er steeds meer uitwisseling plaats van kennis, bijvoorbeeld van wiskunde en sterrenkunde.

Na het jaar 1000 groeien de welvaart en de bevolking in West-Europa. Kooplieden organiseren zich in een soort gilde – de Hanze – en handelen over lange afstanden, van West-Europa tot ver in Rusland, waar de zijderoute loopt. De wijze waarop die hanzen samenwerken in dé Hanze, de bedreigingen en successen, worden in deze cursus behandeld. De laatste jaren is er meer bekend geworden over de rol van Groningen en de Groningers binnen de Hanze. Voorts is er aandacht voor andere Nederlandse Hanzesteden.

Omstreeks 1348 komt uit Azië via de zijderoute een nieuwe ziekte in Europa terecht die miljoenen slachtoffers eist. Er komt een einde aan een periode van stabiliteit en welvaart. De Zwarte Dood heeft grote gevolgen voor de bevolkingsomvang en economie.

Dinsdag 26 september, 3, 10 en 17 oktober 2017

9.30-11.30 uur

Deelnamekosten € 45,00 (bibliotheekleden € 40,00)

Dickens Room (’t Clockhuys), Brinkhorst 3, Haren

Aanmelden via geboektinharen@gmail.com, bij de bibliotheek Haren of via 088 50 61 822