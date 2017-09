Gesprek op het bankje met…Kevin van der Laan (25), presentator Haren FM

Nieuws:

Door: Redactie

Gesprekken op het bankje naast de kerk

Met Kevin van der Laan (25), presentator Haren FM

Hallo Kevin. Wie was eigenlijk vroeger op de basisschool jouw beste vriendje en heb je nog contact met hem?

Antwoord: “Hij heet Nathan de Vries. Met hem speelde ik op het plein, we deden net of we een camerateam waren dat reportages maakte. Ik was cameraman en hij verslaggever. Het leuke is dat hij nu werkt voor ‘Spuiten en slikken’ van BNN op TV en ik radio maak bij Haren FM.”

Jij hebt Asperger. Kun je uitleggen wat dat is vanuit jouw perspectief bekeken?

Antwoord: “Het is een vorm van autisme. Ik filter alle informatie en knip het in stukjes om het te verwerken. Muziek hoor ik ook als een optelsom van instrumenten en als ik een verhaal hoor dan rubriceer ik in mijn hoofd de feiten en gebeurtenissen. Soms word ik doodmoe van mezelf. Maar ik kan ermee omgaan. Ik zet weleens de rem op mezelf.”

Als je nou eens mag opscheppen over jezelf…waar ben jij heel goed in?

Antwoord: “Mijn kennis van muziek is goed, denk ik. Als ik een fragment hoor weet ik er vaak wel details van te vertellen. Heeft misschien wel met Asperger te maken.”

Vind je het een goede zaak als Haren zou fuseren met Groningen?

Antwoord: “Ik vind het goed dat Haren gaat fuseren, maar voor Haren FM kunnen de gevolgen helaas erg slecht zijn. Dat heeft te maken met wet- en regelgeving. Dan raken we onze frequentie misschien kwijt en moeten we fuseren met een andere omroep, misschien met OOG. Dat zou balen zijn.”

Wat voor auto heb je en wat voor auto zou je willen hebben als je heel rijk was?

Antwoord: “Ik heb een VW Up, leuke sportieve auto. Maar het liefst zou ik een SUV hebben. Groot, veilig en met hoog uitzicht op de weg. Aan status hecht ik niet, maar een Audi Q7….graag!”

Welk TV-programma heeft ooit veel indruk op jou gemaakt?

Antwoord: “Onlangs RTL Summer Night. Een vrouw beweerde dat ze meer meeleefde met de voetballer Nouri die een hartstilstand kreeg dan met alle slachtoffers van MH 17. De discussie liep hoog op en de manier waarop Beau van Erven Dorens het gesprek leidde vond ik indrukwekkend.”

Oei, is het al zo laat? Tot ziens Kevin.