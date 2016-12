Gesprek op het bankje naast de dorpskerk met….Bert Heikens, huisarts – lees meer…

Door: Redactie

Hallo Bert, even pauze? Gaat volgens jou de discussie over euthanasie de goede kant op? Antwoord: “Voor mensen die een doodswens hebben wél, want zij krijgen mogelijkheden om uit het leven te stappen. De keerzijde is dat artsen te maken hebben met hun eigen emotie, het is ingrijpend om iemand’s leven te beëindigen. Daar heb ik persoonlijk ook veel moeite mee.”

Wat is voor jou de belangrijkste waarde van het wonen in Haren? Antwoord: “Ik ben een echte dorpsman. Mensen kennen elkaar en denken nog om elkaar in Haren. Dat is in de stad een stuk minder. Maar de nabijheid van de stad is toch ook van grote waarde voor mij.”

Welke muziek brengt jou direct terug naar je jeugdjaren? Antwoord: “De jaren 80, dat was mijn tijd. Ik ben een fan van Level 42, maar vooral van ABBA. Hun mooiste nummer is Dancing Queen. De boodschap van dat liedje is voor mij: dans door het leven en maak er wat van. Als ik dat liedje hoor ben ik weer terug in mijn jeugd.”

Als er een oneliner op je grafsteen zou komen, welke zou dat zijn? Antwoord: “Maak je dromen waar. Ik heb dat zelf vroeger niet gedaan, omdat ik onzeker was. Ik wilde radiopresentator worden, maar dacht dat anderen veel beter zouden zijn. Als je een droom wilt waarmaken moet je daar moeite voor doen. Ik ben heel bewust over mijn schroom heen gestapt en maak naast mijn prachtige werk als huisarts nu radioprogramma’s op Haren FM.”

Je ziet iemand iets stelen in een winkel, wat doe je? Antwoord: “Ik grijp in, ik kan niet tegen onrecht. Liegen en bedriegen vind ik vreselijk. Ik spreek die persoon dus aan of bel 112. Maar hij komt er niet mee weg.”

Wat is een slechte gewoonte waar je wel vanaf zou willen? Antwoord: “Mijn perfectionisme. Dat zit me wel eens in de weg. Ik kan er nu beter mee omgaan dan vroeger. Waar het vandaan komt? Misschien omdat ik vroeger hard moest werken om mijn diploma’s te halen. Ik zou nu wel iets minder perfectionistisch willen zijn.”

Dank voor je openhartigheid, dokter. Tot ziens!