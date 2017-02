Gesprek op het bankje naast de dorpskerk – lees meer…

Door: Redactie

Met Ton Sprenger (1961), fractievoorzitter PvdA in Haren

Hallo Ton, zullen we even op het bankje zitten? Heb jij wel eens wiet gerookt en wat was het effect? Antwoord: “Jazeker. In mijn jeugd wilde ik natuurlijk van alles uitproberen. Ik denk dat ik het rookte op de middelbare school waar ik zat in De Wijert. Het effect was vooral ontspannend, haha. Ik ben ervoor om wiet als softdrugs vrij te geven, zodat je het kweken uit de sfeer van de criminaliteit haalt.”

Wie is in ons land de hoogste macht? Antwoord: “De Tweede Kamer. Daar ligt de echte macht. Wat mij betreft mag daar wel wat worden vernieuwd: groepen burgers zouden op vernieuwende manieren bij de besluitvorming kunnen worden betrokken, zodat burgers meer invloed krijgen. Dat zou ook voor provincie en gemeente goed zijn.”

Gaat jouw levenspad over rozen? Antwoord: “Ja. Dat heeft denk ik te maken met mijn optimistische en opgeruimde karakter. Ik kan goed omgaan met ups en downs. Ik denk dat een mens invloed heeft op zijn leven, ik geloof niet in een lot waar je niets aan kunt veranderen.”

Twee mannen op straat gaan elkaar te lijf, wat doe je? Antwoord: “Simpel, ik ga er op af en haal ze uit elkaar. Heel impulsief. Ik zal niet gaan wikken en wegen.”

Welke BN-er vind je vreselijk? Antwoord: “Gerard Joling. Zoals die laatst reageerde op die toestand met Patricia Paay. Hij had het over ‘heel lang opsluiten’ en ‘iemand door de knieën schieten’ wegens het verspreiden van videobeelden. Ik hou niet van dat soort taal.”

Bij je buren woont een illegale vluchteling, wat doe je? Antwoord: “Ik geef hem niet aan. We hebben het hier zo goed. Als iemand niet in zijn eigen land wil wonen zou ik er graag met hem over praten en hem helpen. Regels zijn er om soms op te rekken, ik geloof in de uitspraak van Merkel: Wir schaffen das!”

Dank je Ton. Koud hè? Tot ziens en sterkte met de fusieperikelen.