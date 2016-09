Gesteggel over geld tussen ProRail en gemeente, tunnel nog ver weg

Door: Redactie

Komt die tunnel bij het station er nu wel of niet. Inwoners van Oosterhaar vragen dat zich af, want na vijf jaar is er nog geen spade de grond ingegaan. Ook Dieta Praamstra van CU stelde gisteren die vraag aan het college. De tunnel moet de wijk verbinden met het plein voor het NS-station. Hierdoor zal de Oude Middelhorst worden verlost van haar conflicten tussen auto’s en fietsers tijdens volle spitsmomenten. Al jaren is er sprake van de begeerde tunnel. Dit voorjaar moest wethouder Mariska Sloot melden dat het niet eerder dan 2018 zal worden. Gisteren in de gemeenteraad herhaalde ze dat er geen sprake is van afstel, doch slechts van uitstel. Buiten de schuld van de gemeente om. Hoe zit dat?

De facelift van het complete stationsgebied heeft een begroting van 12 miljoen. Daarvan is 8 miljoen bestemd voor de aanleg van de tunnel, het meest complexe onderdeel. De gemeente Haren is hierbij niet alleen aan de bal, maar slechts mede-financier. De regie ligt bij ProRail, die strikte procedures hanteert voor het uitvoeren van dergelijke projecten. Volgens wethouder Sloot heeft ProRail tijdens het spel de regels veranderd.

In een toelichting laat Sloot doorschemeren (ze wil eigenlijk niet veel kwijt) dat ProRail in eerste instantie was uitgegaan van een post onvoorzien van 10-15%, waarvoor de gemeente Haren als het ware garant moest staan. Door schade en schande wijs geworden heeft ProRail volgens de wethouder de begroting herzien. De post onvoorzien zou volgens onbevestigde berichten zijn verhoogd naar wel 30-40%. De gemeente Haren zou niet bereid zijn zonder meer garant te willen staan voor die hoge post, omdat dit een financieel risico zou inhouden. Juist in deze tijd zijn onvoorziene uitgaven een gevoelig onderwerp in Haren. Sloot wil niet zeggen dat in dit project duidelijk wordt dat Haren ‘te klein’ is. Dat zou haar standpunt in de fusiediscussie geen goed doen. Ze laat wél merken de opstelling van ProRail op zijn zachtst gezegd vreemd te vinden. En niet correct.”We onderhandelen met ze”, is het enige dat zij kwijt wil.

Het gevolg van deze begrotingsrituelen is dat de tunnel er nog niet is. Naar verluidt moeten plannen al 1,5 jaar tevoren worden vastgelegd, omdat delen van het spoor afgesloten moeten worden. Met de NS moeten daarvoor betrouwbare afspraken gemaakt kunnen worden. Nu Haren en ProRail nog steggelen, is dat dus nog niet gebeurd.