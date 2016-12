Eén licht gewonde bij brand in voormalig zorgcentrum Erasmusheem – lees meer…

Door: Redactie

Bij een kleine brand in een woning aan de Erasmuslaan in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. De brand ontstond omstreeks twintig voor vier in een woning op de begane grond van het Erasmusheem. Dat is nu geen zorgcentrum meer, maar een woonproject dat door Carex wordt beheerd. Naast het gebouw wonen nog wel senioren in woningen van Woonzorg Nederland.

De brandweer had het brandje snel geblust, bij de brand kwam wel veel rook vrij. Enkele bewoners moesten tijdelijk naar buiten. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken i.v.m. rookinhalatie en overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ook een hond werd door de medewerkers van de dierenambulance opgehaald omdat het dier mogelijk rook had binnen gekregen.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Foto’s Sander Graafhuis

112haren.nl/Haren de Krant