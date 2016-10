Glimmen bezorgd over voorrang vluchtelingen bij toewijzing woningen

Nieuws:

Door: Redactie

Op donderdag 6 oktober jl. stond wethouder Mariska Sloot in dorpshuis De Groenenberg ongeveer 30 inwoners van Glimmen te woord over het huisvesten van statushouders in het dorp. Dit deed zij naar aanleiding van signalen over zorgen die haar rondom dit onderwerp ter ore waren gekomen.

In haar korte inleiding schetst wethouder Sloot de situatie voor Haren. Waar eerder 12 statushouders per jaar gevestigd werden in Haren, moet Haren dit jaar zo’n 60 statushouders huisvesten. Een hele opgave aangezien de sociale woningmarkt (ook in Glimmen) al onder druk staat en statushouders afhankelijk zijn van sociale huur. Hoewel het college zich heeft uitgesproken voor spreiding over de gemeente Haren is men bij de huisvesting van statushouders wel afhankelijk van het aanbod van woningen. Wethouder Sloot geeft aan begrip te hebben voor het feit dat het de inwoners van Glimmen een wat ongemakkelijk gevoel geeft dat er zoveel mensen op de wachtlijst staan en er voor hen geen ruimte is, maar dat het probleem van krapte op de sociale woningmarkt niet zomaar opgelost kan worden.

De zorgen samengevat

Een aantal punten van zorg vormde de rode draad van de avond. Allereerst het signaal uit Glimmen. Degenen die de avond aanwezig waren gaven aan dat zij het gevoel hebben dat Glimmen onevenredig veel statushouders te huisvesten krijgt. Dit vindt men zorgelijk, want zo krijgen bijvoorbeeld de oud-inwoners en kinderen van inwoners van het dorp die ook graag terug zouden willen niet de kans om weer in Glimmen te komen wonen. Daarom zou men ook graag meer duidelijkheid willen krijgen over de wachtlijsten en de toewijzing van woningen door Woonborg. Volgend hierop geven een aantal van de aanwezigen aan dat zij niet altijd even tevreden zijn over Woonborg en hun afhandeling van bijvoorbeeld meldingen en klachten. Huurders willen een brief schrijven aan Woonborg met een handtekeningenactie om de punten van zorg aan Woonborg duidelijk te maken. Tot slot geeft men aan dat de wijkagent niet zichtbaar is en dat dat in het kader van bijvoorbeeld overlast in algemene zin niet wenselijk is.

Mogelijke oplossingen

Een conclusie van de avond mag zijn dat het een hele opgave is voor zowel de gemeente Haren als Woonborg om te voldoen aan de taakstelling van het huisvesten van 60 statushouders dit jaar. De woningmarkt is krap en iedereen doet wat ‘ie kan, maar ijzer kan nu eenmaal niet met handen worden gebroken. Wethouder Sloot gaf in dit kader aan in gesprek te zijn gegaan met andere partijen op de woningmarkt als bijvoorbeeld Carex (anti-kraak), andere corporaties en particuliere verhuurders. Echter, ook deze partijen worstelen met dit vraagstuk en kunnen niet van het ene op het andere moment met een oplossing komen. Het blijft wat dat betreft een punt van aandacht voor alle betrokken partijen: gemeente Haren, Woonborg en andere verhuurders en de provincie Groningen. De inzet om te voldoen aan de taakstelling is nu onder andere het realiseren van tijdelijke woningbouw voor statushouders, in welke vorm dan ook. Hoewel de diverse partijen hier wel heil in zien, is het natuurlijk de vraag hoe snel dit opgepakt kan worden.

Afspraken

Er is gesproken over zorgen, mogelijkheden en onmogelijkheden en eventuele oplossingen. Wethouder Sloot gaf aan een kort samenvattend verslag te maken van deze avond voor in de Glimmerlei, de zorgen en wensen mee te nemen in het bestuurlijk overleg met Woonborg begin november en de resultaten van dit overleg ook terug te koppelen via de Glimmerlei. Verder zal de wethouder aan de politie doorgeven dat de wijkagent in Glimmen zichtbaarder mag zijn Tenslotte gaf de wethouder aan dat zij met Woonborg gaat kijken of er mogelijkheden zijn om statushouders ook elders te plaatsen dan in Glimmen.