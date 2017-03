Glimmen super-hartveilig dankzij derde AED – lees meer…

Door: Redactie

Sinds deze week heeft Glimmen maar liefst drie openbare AED-apparaten binnen haar dorpsgrenzen. Met één AED op iedere 500 dorpelingen behoort Glimmen nu tot de hartveiligste. De derde openbare AED werd gemonteerd aan de muur van Dorpshuis de Groenenberg op initiatief van beheerder Henk Wildeboer.

Foto: Pieter Donders (tweede van links) van de Rabobank was aanwezig bij de ingebruikname van Glimmens derde AED. Rechts initiatiefnemer Henk Wildeboer van het dorpshuis en Peter Heerlijn (links) van EHBO Haren.

Hij kan zelf reanimeren en weet hoe levensreddend een AED kan zijn. Vorige zomer werd Glimmen opgeschrikt door twee reanimaties kort na elkaar (waarvan één met goede afloop). Dat was voor Wildeboer een extra stimulans om te pleiten voor een AED aan de buitenzijde van het dorpshuis. “Een AED kost 1250,- en de buitenkast nog eens 1033,-”, zegt Wildeboer. Hij startte fondswerving en na een artikel in Haren de Krant ging dat goed lopen. Ook diende hij een aanvraag voor 500,- in bij het Rabo Corporatiefonds Haren. Pieter Donders van de Rabobank zat in de commissie die de aanvraag moest beoordelen. Hij zegt: “We vinden zo’n initiatief erg goed passen bij ons fonds. De AED helpt mensen om elkaar te helpen in geval van nood.” De Rabobank kende de donatie toe, zodat Henk Wildeboer kon overgaan tot de aanschaf. Deze week kon de derde AED in Glimmen in gebruik worden genomen. Ook EHBO Haren kreeg een donatie om een AED aan te schaffen.

Dankzij lobbywerk van de dorpshuisbeheerder waren er eerder al AED’s gemonteerd aan de buitenmuren van de Quintusschool en de oude openbare basisschool De Meent, die nu door een particuliere eigenaar wordt bewoond. Beiden stemden graag in met de plaatsing van de levensreddende apparatuur. Als in dit dorp iemand nu hartproblemen krijgt wordt door de ambulancedienst een sms-alert uitgezonden naar mensen die zijn aangesloten op HartVeilig. Die sms stuur mensen naar het slachtoffer én naar de dichtstbijzijnde AED toe. Naast de openbare AED’s heeft Glimmen ook nog AED’s bij o.a. de huisarts en in de voetbalkantine.