Glimmen tobt alweer met vrachtwagens – lees meer…

Door: Redactie

Glimmen treft het niet met vrachtverkeer. Al jaren wordt de strijd aangebonden met doorgaand vrachtverkeer over de Rijksstraatweg, maar nu deed zich het afgelopen jaar een nieuw fenomeen voor: vrachtwagens die een onmogelijke bocht moeten maken op de zanderige Hoge Hereweg. Het gaat om vrachtwagens die moeten laden en lossen op het rangeerterrein van ProRail, dat bereikbaar is vanaf de spoorwegovergang aan de Hoge Hereweg. Om de bocht te kunnen maken moeten vrachtwagens achterwaarts de overweg oversteken.

Buurtbewoners vinden dat een levensgevaarlijke situatie, vooral als schoolkinderen er ook nog langs moeten. Wethouder Mariska Sloot heeft de raad toegezegd met ProRail naar een oplossing te zoeken. Volgens een woordvoerder van ProRail is men inderdaad in gesprek, maar is het probleem nog niet opgelost. Dat bleek vorige maand maar weer eens. Een vrachtwagen draaide zich muurvast in de blubber en kon geen kant meer op.