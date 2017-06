Wie gooit er punaises in zwemwater in Haren?

Door: Redactie

De politie onderzoekt een bizarre zaak. Begin deze week werd een grote hoeveelheid punaises uitgestrooid in het zwemwater van het Paterswoldsemeer bij Haren (strand De Lijte, Meerweg). Volgens de politie (in Dagblad van het Noorden) riskeert de dader een flinke straf, want het wordt gezien als een poging om letsel toe te brengen aan zwemmers.

Volgens het Meerschap is het al de derde keer in een half jaar dat er punaises in het zwemwater zijn gegooid. Tips zijn welkom bij de politie: 0900-8844.