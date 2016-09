Gorecht en PKC ’83 spelen gelijk

Door: Redactie

Gistermiddag (zaterdag 24 september) speelde het eerste van VV Gorecht een prima bezochte thuiswedstrijd tegen PKC ’83.

Door een toeschouwer

Gorecht wilde winnen. De thuisploeg nam het initiatief in de eerste helft en dit leidde tot een paar kleine kansjes voor het doel van de tegenstander. PKC kreeg ook een paar kansjes maar tot echte uitgespeelde kansen kwam het niet. Zo’n 200 bezoekers zagen dat de eerste echte kans van Gorecht zich pas laat in de eerste helft voordeed. Nick Janzen schoot de bal snoeihard tegen de lat. De 0-0 brilstand bleef dan ook op het scorebord staan.

De tweede helft verliep wat stroef voor Gorecht die veel aan het verdedigen was. PKC ’83 heeft moeite met scoren de afgelopen tijd en dat was te zien in de afronding van de kansen. Spits Robin Zuidema van Gorecht heeft er in zijn eentje al meer doelpunten in liggen (3) dan de hele voorhoede van PKC.

Het einde van de tweede helft kende een boeiend slot. Spits Inge van PKC ’83 kwam alleen op de keeper alleen doelman Jesper Kiewiet hield zijn doel knap schoon door de bal te pakken. Aan de andere kant leek Zuidema alleen op de keeper te komen, alleen verdediger Fatima kon de bal nog net blocken. Zo eindigde de wedstrijd in een remise wat voor beide teams wel het maximale was voor het vertoonde spel. Volgende week speelt Gorecht tegen de Leeuwarder Zwaluwen en de week daarop volgt een thuiswedstrijd tegen Drenthina. De equipe van trainer Bert Vos staat op een 4de plek met 7 punten uit 4 wedstrijden.