‘Gouden koppel’ zet er een punt achter, op 19 juli afscheidsfeestje in De Wissel

“Gevraagd – een enthousiaste onderwijzer op De Bloemkampschool in Haren”. Dat was de vacature in 1978 waar Adri Sikkema op reageerde. Hij ging ‘op gesprek’ bij schoolhoofd Teun Bult en ook de wethouder was aanwezig.

Sikkema werd aangenomen en hij denkt dat dit kwam omdat hij al tijdens een proefles in gaten had welk kind problemen had. Hij was blij met zijn nieuwe baan, want in die tijd waren er veel werkloze onderwijzers. Zijn vrouw Els, met wie hij toen al samen was, werkte ook in het onderwijs (Buitenpost) en besloot zich later bij de gemeente te melden. “Ik mocht eerst invallen op andere scholen”, zegt ze. “In 1995 kwam ik als vaste kracht op de Bloemkampschool, die later dus De Wissel zou gaan heten. Ja, we zien elkaar iedere dag. Sinds we in Haren wonen hoeven we niet meer samen te reizen en thuis praten we over heel veel andere dingen, niet alleen over school.”



Kinderen veranderen niet

Over bijna veertig jaar onderwijs zegt Adri Sikkema (bovenbouw): “Kinderen zijn in de kern niets veranderd. Die willen geborgenheid, spelen en plezier maken. Maar ze ontvangen tegenwoordig wel heel andere prikkels dan vroeger. Daardoor wordt hun gedrag wel iets anders. Door internet zijn kinderen veel met filmpjes bezig, dus als ik in de klas een film wil vertonen is de aandacht snel weg. Vroeger zat een klas gebiologeerd te kijken als je de projector pakte. En kinderen zijn nu voor iedereen altijd bereikbaar. Veel communicatie gaat buiten hun ouders om. Ik denk dat ouders er goed aan doen daarover te praten en te controleren wat hun kinderen op internet doen. Wat ik in De Wissel fijn vind, is dat we met de ouders een heel goed en open contact hebben. Als er iets is, kan ik nog dezelfde dag met hen in gesprek.” Els de Jong (onderbouw): “Op school draait het om rust, ruimte en veiligheid. Ook in de onderbouw. En kinderen willen heel graag dat er grenzen worden gesteld. We hebben hier onze eigen grenzen, die vaak wel overeenkomen met thuis. En we leren de kinderen dat er altijd maar één de baas over hen is: dat zijn zij zelf. We willen die verantwoordelijkheid al vroeg bij hen neerleggen.”

Adri en Els vinden het nog steeds prachtig werk, maar na bijna veertig jaar is het tijd om te stoppen. De vrije tijd zal snel worden ingevuld. Zo sleutelt Adri aan oldtimers en berijdt hij soms curieuze voertuigen. “Ik was een tijdje geleden de enige schoolmeester met een Ferrari”, lacht hij. Op 19 juli van 16-18 uur is de afscheidsreceptie in OBS de Wissel en dan is iedereen die dit gouden koppel kent van harte welkom.