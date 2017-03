Grieteke Pietersen weg bij bibliotheek Haren – lees meer…

Door: Redactie

De Harense bibliotheek moet het vanaf deze maand zonder locatiemanager Grieteke Pietersen (57) stellen. Regiomanager Janneke Klok van Biblionet zal vanaf nu leiding geven aan Haren, tegelijk met enkele andere bibliotheken in de regio.

Grieteke Pietersen blijft voor Biblionet werken en gaat bibliotheken adviseren hoe zij in veranderende tijden tóch de boekenuitleen op peil kunnen houden. In Haren worden nog steeds veel boeken uitgeleend in weerwil met de landelijke trend. Volgens Pietersen heeft zij in Haren de afgelopen jaren meegeholpen met veranderingen in het beleid. “De bibliotheek is steeds meer een winkel aan het worden waar je boeken leent, maar ook informatie en kennis vergaart”, zegt zij. “Als je denkt vanuit een winkelconcept, dan moet je goed luisteren naar de wensen van je klanten en de collectie daar op laten aansluiten. In Haren waren we pioniers en de uitleen groeide met 25%, ik zal proberen dat ook over te dragen op andere bibliotheken.” Volgens Grieteke Pietersen krijgt de bibliotheek steeds meer een maatschappelijke functie zoals vroeger. “De bibliotheek had vroeger als doel om de mensheid ‘te verheffen’. Dat wordt nu opnieuw belangrijk. Zo bieden we het taalhuis om laaggeletterdheid te bestrijden en helpen we ouderen hun weg te vinden op de digitale snelweg”, aldus Grieteke. “En over enige tijd zullen we hier starten met het e-Lab, waar kinderen leren programmeren.”

Grieteke Pietersen vind het jammer dat ze Haren gaat verlaten, ze heeft veel contacten met Harenaars en culturele organisaties. Maar de nieuwe uitdagingen zegt zij met enthousiasme tegemoet te treden. Op 15 maart was haar afscheidsreceptie in ‘t Clockhuys.