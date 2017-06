Groen Links bezorgd over kapbeleid gemeente

Door: Redactie

De fractie van Groen Links in Haren vraagt aandacht voor het kapbeleid van de gemeente. In een uitgebreide verklaring licht Hans Sietsma de zorgen toe.

Door Groen Links

Zorgen over kappen van bomen in Haren:

voert gemeente eigen beleid wel uit?

Begin maart zijn enkele monumentale populieren gekapt aan de Waterhuizerweg.

Dat veroorzaakte lokaal enige ophef, waarbij assistentie van de politie werd ingeroepen.

In mei is een kapvergunning afgegeven voor de kap van 22 forse bomen aan de

Kerklaan. Mogelijk worden hier maar vijf bomen herplant, iele berkjes van 6 cm

doorsnee. Dit alles vanwege de aanleg van een fietspad dat fietsers meer comfort

biedt en dat bij zorgvuldige aanleg op steun van GroenLinks kan rekenen. Pogingen

van lokale bomendeskundigen om met de gemeente mee te praten over de

noodzaak van die kap zijn gestrand op reacties als ‘het besluit is al genomen’. Een

groenplan voor de Kerklaan is er nog niet, voor zover GroenLinks bekend is.

GroenLinks heeft de indruk dat plannen voor aanpassing van wegen of het bouwen

van woningen of andere gebouwen niet vergezeld gaan van een bijbehorend

groenplan. Als inwoners geen zicht hebben op ‘hoe het gaat worden’ zullen ze eerder

klagen over verdwijnen van bomen. De gemeente heeft hier zichzelf mee.

Bomen en andere natuur zouden geen last moeten zijn voor een bouwproject.

GroenLinks is een voorstander van een integrale aanpak: versterking van natuurwaarden

zou meteen in het ontwerp moeten worden meegenomen. Alleen dan

krijg je twee maal winst. Achteraf ‘repareren’ van aangebrachte schade is ‘too little,

too late’. Het leidt er toe dat bouwers en investeerders natuurherstel vooral als

kostenpost zien, in plaats van een meerwaarde voor een aantrekkelijke leefomgeving.

GroenLinks stelt daarom een groot aantal vragen over de gang van zaken bij de

aanleg van de Fietsroute Plus langs de Kerklaan. Onze vragen gaan onder andere

over waarom geïnteresseerde en deskundige inwoners en vertegenwoordigers van

de Fietsersbond en de Bomenstichting zo weinig kans krijgen om mee te praten.

Ons bomenbeleidsplan doet veel goede voorstellen voor het versterken van de

laanstructuren in Haren. In de uitvoering lijkt er vrij gemakkelijk een kapvergunning

te verkrijgen. En zijn de plannen voor het versterken van het laaneffect vaak

uiterst dunnetjes en strijdig met ons eigen beleid. Wij willen weten hoe dat zit.

Wordt ons eigen beleid niet uitgevoerd? Of zonder overleg aangepast?

‘Uitgangspunt bij klachten en meldingen is altijd het behoud van de bomen. Daarom is de

eerste actie die wordt ondernomen het communiceren met de bewoner die een klacht heeft.

Vaak wordt door een heldere uitleg over het gevoerde beleid, beheer en het algemeen belang

het gevoel van overlast verminderd en zijn uiteindelijk geen verdere maatregelen nodig om

de ervaring van de klacht weg te nemen.’