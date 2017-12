Groen Links blij met raadsbesluiten over zonne-energie

Nieuws:

Door: Redactie

Groen Links in Haren stuurde het bijgaande bericht.

De gemeente Haren zet flinke stappen vooruit in het bevorderen van opwekken van duurzame energie uit zonlicht. De raad stelde vast wat er wel en niet mag. Op voorstel van GroenLinks maakte de gemeenteraad wat meer ruimte voor maatwerk: goed kijken wat er wel en niet acceptabel is, van geval tot geval.

Een meerderheid van de raad steunde een oproep van GroenLinks om nu snel aan de slag te gaan met voorstellen die al gedaan zijn voor zonneparken op grote daken en in openbaar gebied. Uiteraard na een zorgvuldige beoordeling door het college over wat wel en niet verantwoord is. Sommige voorstellen wachten al geruime tijd op ‘groen licht’. Dat groene licht kan nu – van geval tot geval – worden afgegeven.

Zonnepanelen roepen bij de een enthousiasme op vanwege het schone karakter ervan: geen CO2 uitstoot bij de productie van stroom is van groot belang voor het klimaat. Anderen maken zich terecht soms zorgen over aantasting van landschap en waardevolle gebouwen. De regels voor wat er wel en niet mag zijn daarom streng. Maar we moeten ook niet bang zijn om keuzen te maken vóór schone energie. Tenslotte staan we ook bouwen van woningen, bedrijven en nieuwe wegen toe. Zorgvuldig inpassen is geboden.

Daarom riep GroenLinks de raad ook op (een beetje) meer ruimte te maken voor maatwerk. Niet in het buitengebied, maar wel aan de randen van gebouwde gebieden. En aan de niet-zichtbare zijden van monumenten en beschermd dorpsgezicht. De wethouder steunde dat, waarna de meerderheid van de raad volgde.

Uitdaging

De uitdaging is groot. In Haren wordt 62,5 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom verbruikt. Een derde daarvan komt voor rekening van huishoudens. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt rond de drieduizend kWh, maar de verschillen zijn groot. De zonnepanelen die in Haren liggen wekken samen 2 miljoen kWh op, 3% van het totale verbruik.

We hebben dus nog een lange weg te gaan. Bijna 300.000 panelen zouden nodig zijn. Daarvoor is genoeg dakoppervlak, maar zaken als bomen of een slecht dak of een monumentenstatus maken een schatting van 100.000 realistischer. Nu liggen er nog geen 10.000. Kortom: een mooie uitdaging. Op vele daken zijn zonnepanelen al rendabel te maken. Ook voor een particulier. We moeten dit samen oppakken!

Voor het restant van de stroombehoefte gaat de gemeente kijken naar grootschaliger oplossingen in de vorm van zonneparken. GroenLinks is blij dat de gemeente nu concrete stappen zet in het stimuleren van opwekken van duurzame energie.