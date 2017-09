Groen Links doet oproep: wie verdient een groen lintje?

Nieuws:

Wie verdient het Groene Lintje 2017? Met enige regelmaat deelt de afdeling Haren van GroenLinks een ‘Groen Lintje’

uit. Het is een knipoog naar de lintjesregen in april. We vragen ermee aandacht

voor een persoon of een organisatie die zich speciaal inzet voor een groener en

duurzamer Haren.

Ook dit jaar willen we een Groen Lintje uitreiken, en wel op de dag van de duurzaamheid,

10 oktober. Weet jij iemand die een lintje verdient? Meldt deze dan

aan! In het verleden kregen onder meer de vrijwilligers van het Boeremapark een

Groen Lintje die al 25 jaar het park onderhouden. Ook de energie-coöperatie

Grunneger Power kreeg een lintje voor hun inzet om zonne-energie te promoten

en het mogelijk te maken dat iedereen zelf zonnepanelen kan installeren.

Dit jaar zijn we echt op zoek naar een persoon die zich zich heeft ingespannen

voor een duurzamer of groener Haren en daarin iets bijzonders heeft bereikt. Ken

je iemand die zich bijzonder verdienstelijk maakte voor bomenbehoud, of voor

minder plastic, of voor energiebesparing in woningen, of gezonder en diervriendelijker

eten, of voor bevorderen van mileubewustzijn op scholen, of voor een

groenere landbouw, of voor minder gifgebruik in particuliere tuinen, of…..

De lijst met mogelijkheden is eindeloos. We hebben een paar criteria

• het lintje wordt aangeboden aan een persoon die

• woont in Haren,

• draagt in Haren bij aan een beter milieu, een groener Haren of een duurzamer

toekomst voor Haren,

• en maakt daarvoor aantoonbaar anderen enthousiast om mee te doen

• en deed dat nog steeds in het afgelopen jaar

Een voordracht kun je doen bij de fractie van GroenLinks op

fractie@groenlinksharen.nl. Vertel om wie het gaat en waarom hij of zij een lintje

verdient.

De fractie treedt op als jury. We sluiten niet uit dat er meer dan één lintje wordt

uitgereikt. De uitreiking vindt plaats op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober.

Aanmeldingen zijn welkom tot en met 1 oktober.