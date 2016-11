Groen Links vindt prijs voor zelfstandigheid te hoog

Nieuws:

Door: Redactie

Groen Links kwam gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling hard in. Men vindt dat het college verkeerde bezuinigingen heeft aangekondigd en hiermee ook bewijst dat de tijd voor herindeling is gekomen. In een persverklaring legt de partij uit op welke punten men het college bekritiseert.

Door Groen Links

De begroting van de gemeente Haren voor 2017 telt een totaal van ruim 9 ton aan bezuinigingen. En dat loopt in 2020 op tot 1,2 miljoen. Daarnaast gaan de lasten met een half miljoen omhoog in 2017. Een ook dat loopt tot 1,2 miljoen. De bezuinigingen gaan ten koste van de zorg (ruim vijf ton) en de sociale infrastructuur in onze dorpen. Dat is een hoge prijs voor zelfstandigheid. Wat wordt hier allemaal kapot gemaakt? Dit college gebruikt geld voor de huishoudelijke hulp dat uit Den Haag kwam om gaten in de begroting te dichten. Dat was bedoeld voor behoud van werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp, niet voor onze tekorten. Er blijft geld over in de ondersteuning van ouderen, gezinnen en in de jeugdzorg. Geld dat we nog hard nodig zullen hebben, omdat er nog meer bezuinigingen aankomen. Maar het verdwijnt in de grote spaarpot om risico’s mee te dekken. De bezuinigingen bedreigen het sociale gezicht van de gemeente. Vanaf 2018 wordt er bezuinigd op een lange lijst met nuttige voorzieningen en organisaties. Opnieuw staat onze welzijnsinstelling Torion op de rol voor een ton. Torion is al voor twee ton gekort de afgelopen jaren. De rek is eruit. Verdere aantasting raakt rechtstreeks de steun voor ouderen, eenzamen, kwetsbare gezinnen, mensen met schulden, jongeren die dreigen te ontsporen. Nu al vertellen mensen die steunden op Torion ons ‘dat er nooit meer iemand langskomt’. Je hoort ze niet klagen, maar het leed is er wel. Ook de culturele raad, het zwembad, sportclubs, operavereniging Thalia, schoollogopedie en muziekonderwijs staan op de rol. Kleine subsidies verdwijnen. Dat tast de sociale infrastructuur aan. Dat schoffeert de jarenlange inzet van vrijwilligers. Dat maakt welzijnswerk, eenvoudige zorg en burenhulp weer volledig afhankelijkheid van vrijgevigheid van individuen en welgestelden. Dit college zet een verworvenheid waarvoor decennia is geknokt, een leefbare samenleving, bij het grof vuil. Juist de overheid dient te zorgen dat de basis daarvoor op orde is. GroenLinks zal proberen het college te bewegen tot een heroverweging van deze keuzen. Wij zitten er niet om alleen de boekhouding op orde te krijgen. Het gaat om mensen, niet om de cijfers.