Groen Links ziet tekenen van een gebrek aan bestuurskracht in Haren: “Zo gaat het niet langer”

Het uitblijven van een bestemmingsplan, waar al sinds 2013 aan wordt gewerkt, wordt door Groen Links gezien als een teken van zwakte van de gemeente Haren. Dat wordt gesteld in een verklaring die de partij vandaag naar buiten brengt. Tekst van de verklaring treft u hieronder aan.

Geen bestemmingsplan buitengebied – gebrek aan bestuurskracht?

GroenLinks heeft vragen gesteld over het uitblijven van het bestemmingsplan buitengebied.

De procedure hiervoor is al in 2013 gestart. Vier jaar geleden! Het vorige

bestemmingsplan dateert uit 1990. Het is hoog tijd dat er een actueel bestemmingsplan

beschikbaar is. Het is van belang dat wij ons kwetsbare landschap bewaren,

terwijl ondernemers nog wel ruimte hebben om een boterham te verdienen.

Het beleid voor paardenbakken (‘nee, tenzij’) moet zorgvuldig worden vastgelegd

in juridische regels. Natuur moet worden beschermd.

Wij vragen ons af waarom het zo lang duurt. Na jarenlang studie en overleg heeft

het college van B&W in mei het ontwerp vastgesteld. Na 6 weken inspraak moet

de raad binnen 12 weken zijn beslissing nemen. Maar er ligt nog steeds geen voorstel.

We willen niemand op ideeën brengen, maar dit kan geld kosten.

We hebben natuurlijk wel een vermoeden over de oorzaak van de trage afandeling:

de ambtelijke organisatie kan dit helemaal niet aan in het gewenste en wettelijk

verplichte tempo. De bestuurskracht van Haren schiet schromelijk tekort.

Daarvan zijn meer voorbeelden. We noemen er enkele:

Haren heeft nog geen stap gezet om zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet.

Een enorme wijziging in procedures en werkwijzen waar alle gemeenten

om ons heen al jaren mee druk zijn. Haren doet niets.

Er ligt binnenkort een voorstel in de raad om geen nieuw Verkeersplan te maken.

Het huidige plan loopt af, maar het is nog lang niet geheel uitgevoerd. Dat is alleen

al reden voor zorg, de raad maakt zo’n plan niet voor niets. Van de 18 objectieve

knelpunten die de nota noemt zijn er 5 aangepakt. Van de 21 gevaarlijke

punten waar af en toe ongelukken gebeuren zijn er geen (!) aangepakt. Het college

stelt alleen maar voor om de looptijd van het plan te verlengen. Terwijl er alle

reden is om nieuwe plannen te maken en knopen door te hakken over de verkeersdrukte.

Nog een laatste voorbeeld: al begin vorig jaar werd duidelijk dat het lopende plan

voor onderwijshuisvesting niet meer voldoet. In december erkende ook de wethouder

dat. Hij beloofde een nieuw plan voor maart dit jaar. Het ligt er nog steeds

niet. Bespreking is ook nog niet gepland. Terwijl de wettelijke plicht is m per 1 januari

een nieuw plan te hebben klaarliggen.

Zo kunnen we nog even doorgaan. De bestuurskracht van Haren schiet schromelijk

tekort. Ad hoc besluiten moeten de gaten dichten. Zo gaat het niet langer.