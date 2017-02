Groene cursussen van Harenaar Kees Boele

Nieuws:

Sinds 2012 worden door het Natuurpresentaties® groene cursussen aangeboden in Zorgboerderij de Mikkelhorst (Haren), vanaf 2016 is het aanbod uitgebreid met een tweede cursuslocatie in het Drentse Anloo (de Koningsherberg) en dit jaar volgt Groningen (NME centrum Beijum).

Als voorjaarsbod staan cursussen vogelzang, wilde flora en Noord-Drentse rivieren op het programma.

Leren herkennen van vogelgeluiden en in het wild voorkomende planten zijn altijd populaire onderwerpen. De eerste echte voorjaarsbodes zijn vaak nog redelijk eenvoudig te herkennen. De tjiftjaf roept zijn eigen naam maar als een paar weken later de fitis binnenkomt wordt het al snel een kakofonie van door elkaar tetterende vogels. Met wilde planten gaat het bijna net zo. Een paardenbloem is een bekende maar hoe vind je de namen van al die wit bloeiende onkruidjes? Voor de cursus vogelzang is er een beginnersgroep in het Groningse Beijum (start 13 april, daarna 3 vroege zaterdagochtenden) en een gevorderden optie in het Drentse Anloo met excursies in het Harense Quintusbos (start 20 april, daarna 3 vroege zaterdagochtenden). Kosten € 65,-. Op 3 mei start de floracursus in de Harense Mikkelhorst, deze opleiding bestaat uit twee avonden en drie excursies. Kosten: € 75,-.

De cursus Noord-Drentse rivieren is een cursus voor gevorderde natuurgidsen en natuurkenners. Hoofdmoot is ecologie van Hunze, Eelderdiep / Peizerdiep en Drentsche Aa. Met één theorie avond (Anloo 11 mei) en drie zondagse dagexcursies (23 en 28 mei, 13 augustus) is het vooral een veldcursus gericht op ecologische kennis. Kosten: € 75,-.

Opgave voor deze cursussen alleen per mail (info@natuurpresentaties.nl).