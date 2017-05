Groenonderhoud in Haren, ‘mooi wark’!

Nieuws:

Door: Redactie

Geert Bouman is voorman van Trio Bedrijven. Hij leidt in Haren de ploeg mannen die het openbaar groen onderhouden in opdracht van de gemeente Haren. “Wij werken aan de oostzijde van het spoor, dus o.a. in Oosterhaar”, zegt Bouman. “Het gaat goed, we doen dit al dertien jaar en we vinden het allemaal mooi werk. Zelf kom ik uit de bouw, maar nu zeg ik: ik had dit veel eerder moeten doen. Ik ben door opleidingen in het groen steeds beter in staat om mijn mensen aan te sturen.” Bouman gaat dagelijks per fiets langs de locaties waar de Trio-mannen aan de slag zijn om te snoeien of maaien. Deze dagen worden bladeren opgehaald.

Bij Trio werken mannen van stavast, die in reguliere banen niet goed kunnen aarden. Met wat exra aandacht zijn zij evenwel tot veel in staat. Bouman: “Het ziekteverzuim is hier bijna nul en ze willen bijna nooit een vrije dag. Het werken in het Harense groen vinden ze allemaal geweldig.”

De gemeente Haren besteedt het onderhoud van groen in dit deel van Haren uit, de andere kant wordt door eigen mensen van de gemeente gedaan.