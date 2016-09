Grootouderdag Haren (1 oktober) maakt blije gevoelens los bij (klein)kinderen – lees meer…

Door: Redactie

Zaterdag 1 oktober van 11.00-17.00 uur is het Grootouderdag in Haren. Nabij Intermezzo staan de hele dag kramen waarin de verbinding tussen generaties wordt bevestigd. Aanjagers van het initiatief zijn Gerard Bolhuis en Henk Vos (beiden winkeliers in Haren), ook de bibliotheek doet mee. Vandaag bracht Henk Vos een bezoek aan CBS de Borg, waar meer dan dertig kinderen hadden meegedaan aan een verhalenwedstrijd (over opa en oma).

De deelnemende kinderen kregen van Vos een certificaat uitgereikt, dat recht geeft op gratis ijs en koffie voor kinderen die met hun opa en oma een bezoekje brengen aan Intermezzo in Haren. Verder werd nog een verrassing onthuld: uit de ingezonden verhalen zijn door een jury de drie beste gekozen. Die verhalen dingen mee naar een hoofdprijs, een reisje met opa en oma naar Varese in Italië. Zaterdag om 12.00 uur precies wordt op het Raadhuisplein bekendgemaakt wie de reis heeft gewonnen. Dat kan overigens ook een deelnemertje zijn uit Deventer, want ook in die plaats deed een school mee aan het project Grootouderdag.

Om 16.00 uur worden nóg meer prijzen uitgereikt. Onder de Harense deelnemers worden drie dinerbonnen verdeeld, die recht geven op een diner met opa en oma bij pizzeria Sa Capanna.

Wat is er zaterdag te doen?

Zaterdag van 11.00-17.00 uur staan er een paar kleurrijke kramen op het Raadhuisplein. Kinderen kunnen er bloemstukjes maken voor opa en oma, maar ze kunnen ook meewerken aan een reusachtig schilderij. Voorts kunnen ze pizza’s en andere lekkertjes maken onder leiding van een kok. Kinderboekenschrijfster Corien Oranje is rond 16.00 uur aanwezig om iets te vertellen over haar boek ‘Onderbroek voor Opa’ en ze wil natuurlijk ingezonden verhalen van Harense kinderen lezen. Doorlopend zijn er voorleessessies.



12.00 uur Via een Skypeverbinding met Deventer wordt bekendgemaakt of een Harense deelnemer de reis naar Italië heeft gewonnen. Om 16.00 uur worden onder de deelnemende kinderen nog eens drie dinerbonnen verdeeld. Verder worden er verhalen voorgelezen.