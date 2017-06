GVH roept Haren op om zich te verzetten tegen afblazen brandweerkazerne. Ook D66 ‘not amused’

Door: Redactie

De fractie van GVH is ontstemd over het besluit van de Provincie om de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren af te blazen. Meinard Wolters vindt dat dit besluit aan alle kanten rammelt.

Haren praat al tien jaar over een nieuwe brandweerkazerne, omdat de oude niet meer voldoet aan nieuwe (arbo)eisen. De nieuwbouw wordt betaald door de Veiligheidsregio Groningen, maar de bijkomende kosten zijn voor de gemeente. Omdat de huidige locatie moet worden losgeknipt van de gemeentewerf, worden extra kosten voor de gemeente voorzien (ruim 500.000 euro). De gemeenten Groningen en Ten Boer, de beoogde fusiepartners van Haren, hebben ook een stem gehad in het stopzetten van dit project. Zij kijken nu al mee met de financiën van Haren en hebben van de provincie zeggenschap gekregen over ‘grote uitgaven’ van Haren. De kwestie van de kazerne kan ook worden gezien in het licht van de fusie, want je zou het kunnen uitleggen als een statement: de fusie gaat door. Echter, veel mensen in Haren, waaronder het college van B en W, zeggen dat de fusie niet zal plaatsvinden. Vanuit dat perspectief bezien zullen zij het besluit over de brandweer uitleggen als een ongewenste intimiteit bij een autonome gemeente die haar zaken financieel op orde heeft. Precies dat is dan ook de toon van de reactie van coalitiepartner (en tegenstander van fusie) GVH.

Inhoudelijk vindt GVH het ook vreemd dat een streep wordt gezet door het project. Wolters: “Dit besluit

was het resultaat van jarenlang overleg tussen de gemeente Haren en de

Veiligheidsregio. Dit raadsbesluit had de instemming van de Veiligheidsregio,

waarvan de burgemeester van Groningen voorzitter is en waarin ook de

burgemeester van Ten Boer zitting heeft. De Veiligheidsregio heeft zelfs de

huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift al gekocht van

de gemeente. Toch hebben Groningen en Ten Boer aan de provincie laten

weten dat zij het niet eens zijn met dit besluit. De provincie laat nu de wens van

deze beide gemeenten tot herindeling met Haren zwaarder wegen dan de

zorgplicht van de gemeente Haren voor de werkomstandigheden van haar

medewerkers en van de vrijwillige brandweer. Door zo inbreuk te maken op de

autonome positie en verantwoordelijkheid van de raad van Haren worden de

medewerkers van de vrijwillige brandweer en van de gemeentelijke uitvoeringsdienst ernstig benadeeld.”



Foto: Meinard Wolters, GVH

Volgens de fractie van Gezond Verstand Haren gaat de provincie voorbij aan de

zorgvuldige afwegingen van de raad van de gemeente Haren, mede ingegeven door

de adviezen van de veiligheidsregio en de medewerkers van de vrijwillige brandweer

en bureau woonomgeving. De noodzakelijke verbetering van hun

werkomstandigheden duldt volgens deze fractie geen uitstel. Daarom roept zij het

College van B&W van Haren met klem op gebruik te maken van de mogelijkheid

beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie op grond van de Algemene wet

bestuursrecht binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van het besluit van de

provincie.

D66 ‘hoogst verbaasd’

De fractie van D66 is ook niet blij met de inmenging. In een verklaring laat fractievoorzitter Marjan Bachman het volgende weten.

“Met verbazing nam de fractie van D66 kennis van het definitieve besluit van het Groningse Provinciebestuur goedkeuring te onthouden aan de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. Met dit besluit zetten de Provincie en de Veiligheidsregio Haren in de achteruitstand en duperen zij onze gewaardeerde brandweervrijwilligers en gemeentewerkers. De motivatie van dit besluit is uiterst merkwaardig. Er zijn volgens de Provincie teveel onzekerheden, de gekozen locatie kan ‘achteraf’ weleens niet de meest geschikte zijn en er is onvoldoende afstemming geweest met de betrokken partijen. Als vijftien jaar wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. Herhaaldelijk gaf de Veiligheidsregio daarbij aan dat er snelheid geboden was wegens ‘de onvoldoende staat van de huidige kazerne’. In 2014 lag er een keus uit vier locaties, die alle aan de eisen van de Veiligheidsregio voldoen. In een brief maakte de Veiligheidsregio de gemeente Haren complimenten voor het gedegen onderzoek dat ‘… u in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio heeft gedaan’. De gemeenteraad koos voor de locatie Westerse Drift. De Veiligheidsregio eiste wel totale ontvlechting van de gemeentewerf. Jammer, omdat gedeelde faciliteiten tot kostenbesparing kan leiden. Met de Veiligheidsregio werd een contract afgesloten voor overname van de benodigde grond. De gemeenten Groningen en Ten Boer maakten echter bezwaar tegen de investeringen voor de ontvlechting en de renovatie van de gemeentewerf. Bij een mogelijke herindeling is het blijkbaar al duidelijk dat Haren de gemeentewerf kwijtraakt. De Provincie steunt dit bezwaar. Daarmee geen ontvlechting en zonder ontvlechting is het contract met de Veiligheidsregio waardeloos. Ondertussen onderzoekt de Veiligheidsregio of de aanrijtijden van de brandweer in Groningen verbeterd kunnen worden, waarbij ook Haren wordt betrokken. Het kan zijn dat daaruit zal blijken dat de locatie Westerse Drift niet de meest geschikte is! De Veiligheidsregio stelt een voorkeur te hebben voor het Stationsgebied. Hoe daarmee de aanrijtijden van de Harener brandweerwagens richting Groningen verbeterd kunnen worden, is een groot raadsel. De onzekerheden waarvan de Provincie rept, worden door de Veiligheidsregio opgeworpen, niet door de gemeente Haren! Bijzonder is dat ook dat de Veiligheidsregio na jaren van druk-op-de-ketel opeens beweert dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne rustig kan worden uitgesteld tot na de herindelingsdatum van 1 januari 2019. Met dit besluit wordt duidelijk dat de belangen van het door de Provincie zo vurig gewenste GrootGroningen voorgaan boven en zelfs ten koste gaan van de brandweervrijwilligers en gemeentewerkers. Zij moeten blijven werken onder omstandigheden die bij lange na niet voldoen aan bouwkundige en Arbo-eisen. En Haren is terug bij ‘Af’ of eigenlijk nog verder van huis.”

Marjan Bachman, D66__________________________________________________________________________________