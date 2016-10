GVH stelt vragen aan college over kunstgrasvelden

Nieuws:

Door: Redactie

De fractie van GVH stelt vragen aan de gemeente Haren over het beleid rond kunstgrasvelden. Dit gebeurt naar aanleiding van de commotie die landelijk is ontstaan over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de zwarte korrels. De kunstgrasvelden op De Koepel (3) en VV Glimmen (1) zijn bezit van de gemeente.



Tekst van de vragen

Schriftelijke vragen mbt vermeende gezondheidsrisico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Aan: College van B&W te Haren

Van: Fractie Gezond Verstand Haren

Haren, 8-10-2016

Geachte College,

Naar aanleiding van een programma van Zembla is de laatste dagen veel nieuws verschenen over vermeende gezondheidsrisico’s door het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Het schijnt dat 90% van al het kunstgras in Nederland voorzien is van rubbergranulaat. Bevatten de kunstgrasvelden in de gemeente Haren ook rubbergranulaat?

Zo ja, is dat hetzelfde granulaat als die in het TV programma Zembla werd genoemd?

Welke maatregelen heeft U getroffen/gaat U treffen om de vermeende gezondheidsrisico’s te beperken cq uit te bannen?

Welke mogelijkheden heeft U nu om op dit moment maatregelen te treffen?

Als U nu geen mogelijkheden heeft, kunt U dan aangeven of er in nabije toekomst wel mogelijkheden zijn?

Wat heeft U gedaan en wat gaat U doen met communicatie over dit onderwerp?

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Namens de fractie van Gezond Verstand Haren

Meinard Wolters

fractievoorzitter