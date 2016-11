GVH steunt kort geding tegen provincie

Nieuws:

Door: Redactie

De fractie van Gezond Verstand Haren steunt het Burgercomité in haar kort geding van woensdag tegen de provincie. Dat zegt de partij in de navolgende toelichting.

Door GVH

De enige onafhankelijke lokale partij van Haren, Gezond Verstand Haren, heeft grote waardering voor de niet aflatende inzet van stichting burgercomité Haren. Woensdag 16 november daagt zij gedeputeerde staten van de provincie Groningen in kort geding voor de rechtbank. GVH steunt de stap naar de rechter en is zeer benieuwd naar de uitkomst. Ondanks een raadsmeerderheid, ondanks een overtuigend ‘Nee’ tegen herindeling met Stad, door inwoners tijdens de burgerraadpleging, ondanks concrete stappen tot het op orde brengen van de financiële huishouding van de gemeente, blijft de provincie onverkort vasthouden aan herindeling met Groningen en Ten Boer en gaat voorbij aan de uitdrukkelijke wens tot behoud zelfstandigheid. Volgens fractievoorzitter Meinard Wolters van Gezond Verstand Haren is het niet meer dan logisch dat inwoners van de gemeente Haren deze stap naar de rechter zetten. De stem van de inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen en de burgerraadpleging 2014 wordt volkomen genegeerd.