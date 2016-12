Na halve eeuw stopt Gerrit Jan Niemeijer met de cantorij Martinikerk

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 11 december 2016 om 12.45 uur werd aan Gerrit Jan Niemeijer uit Haren door burgemeester Van Veen van de gemeente Haren een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Martinikerk te Groningen.

Gerrit Jan Niemeijer (1941) zong als tienjarige koorknaap voor het eerst voor de NCRV-microfoon en ging studeren aan het Prins Claus Conservatorium. Hij was in 1962 oprichter van ‘De Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat’. Gedurende meer dan vijftig jaar heeft hij met de Cantorij en zijn ontelbare composities een bijdrage aan de Nederlandse Kerkmuziek geleverd. De composities van Niemeijer worden in kerkelijke gemeenten in heel Nederland uitgevoerd. De kwaliteit van zijn Cantorij Gsp was vanaf het begin al zo hoog, dat medewerking gevraagd werd aan NVCR/KRO/IKON-radio- en televisieprogramma’s om het net tot stand gekomen Liedboek voor de Kerken te promoten in de liturgie van de Nederlandse protestantse kerken.

Componist

De heer Niemeijer componeerde zelf onnoemelijk veel: zettingen bij psalmen en gezangen, acclamaties, tafelgebeden, motetten en passies. Allemaal in een modern en toegankelijk klankidioom. Hij is er altijd in geslaagd dat gebruiksaspect te verbinden met een hoge artistieke kwaliteit. Gerrit Jan Niemeijer is bij zijn koorleden en musici geliefd, dat bleek vooral weer in de dagen rond zijn afscheid. Toen hij zijn afscheid aankondigde werd tegelijk besloten dat de cantorij zou worden opgeheven. “Dat heeft ook te maken met het gebrek aan jonge nieuwe leden”, zegt Niemeijer. Het creatief proces van het componeren boeit hem nog steeds, ook al doet hij vrij laconiek over deze prestatie. “Ik ga lekker in mijn tuinhuis zitten en componeren. Daarvoor heb ik in principe geen instrument nodig, in mijn hoofd hoor ik hoe de melodische lijn en accordiek zullen klinken. Toch zal ik vaak nog wat uitproberen op de piano als ik klaar ben.” Niemeijer’s werk kenmerkt zich door muzikale knipogen naar b.v. Bach die hij in zijn composities verwerkt. “Veel mensen zullen die niet eens herkennen”, beaamt hij. “Maar ingewijden wél.” Op 11 december, tijdens zijn laatste optreden in de Martinikerk, werd Niemeijer verrast met een koninklijke onderscheiding, als blijk van waardering voor zijn verdiensten.