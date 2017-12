Haren 2017 in stripvorm…

Nieuws:

Door: Redactie

Ook het afgelopen jaar publiceerden we ‘knipoogjes’ naar Harense nieuwsberichten in de vorm van strips. Het zijn meestal niet meer dan drie plaatjes, voorzien van een grappige tekst. Meestal relativeert de strip het nieuws of worden er kanttekeningen geplaatst. De maker van de strips in Haren de Krant is Simon van der Molen (foto) uit Groningen. Hij is niet alleen een creatieve illustrator, hij gaat ook lichtvoetig om met nieuws. Hij houdt de website van Haren de Krant bij en pikt er berichten uit die hem inspireren tot ‘het grapje van de maand’. Hieronder 2017 in stripvorm.



Simon van der Molen

Strip januari 2017

Naar aanleiding van berichten dat Canadese bevrijders drank ruilden voor jenever, maar per abuis hun tank lieten wegzakken in de modder langs het Paterswoldsemeer.



Strip februari 2017

Naar aanleiding van de (mogelijk) laatste ronde in het gevecht om de herindeling, voordat het wetsontwerp door het kabinet wordt besproken.



Strip maart 2017

Naar aanleiding van het nieuws dat de nieuwbouw van brandweerkazerne weer is uitgesteld.



Strip april 2017

Naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente kosten declareert voor de reparatie van het dak van Zwembad Scharlakenhof, die niet door de stichting betaald willen worden.



Strip mei 2017

Naar aanleiding van berichten dat er een onverbiddelijk boetebeleid wordt gevoerd in de parkeergarage, waarbij storingen vaak de oorzaak zijn.



Strip juni 2017

Naar aanleiding van het bericht dat een boze buurman aan de Anjerlaan een orgelman uitschold die nogal vroeg een aubade bracht aan een Harens echtpaar.



Strip augustus 2017

Naar aanleiding van het jubileum van Sportschool Energy



Strip september 2017

Naar aanleiding van het bericht dat een man uit Emmen werd betrapt toen hij zijn vuile beddengoed had meegenomen uit het Postillion Hotel.



Strip oktober 2017

Naar aanleiding van het bericht dat na een gemeentelijke fusie ook Haren FM zou moeten samengaan met OOG-radio.



Strip november 2017

Naar aanleiding van het bericht dat de eigenaar van het voormalige AZC in Onnen er een jongerencamping overweegt.



Strip december 2017

Naar aanleiding van het bericht dat een autokraker bij het station Haren in de auto van een politieagent huissleutels met adreskaartje aantrof en bij deze agente thuis politie-uniformen heeft gestolen.