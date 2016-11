Haren bezuinigt zich gezond? “Haren heeft op té grote voet geleefd” – lees meer…

Door: Redactie

Haren repareert haar financiën na té vette jaren. “Haren heeft de afgelopen jaren op té grote voet geleefd”, zegt wethouder financiën Mathilde Stiekema (CDA). “Er zijn luxeposities ontstaan, die we ons nu niet meer kunnen veroorloven.” Deze wethouder zegt het niet letterlijk, maar feitelijk wil zij Haren terugbrengen in de werkelijkheid anno 2017. En dat gaat niet ongemerkt voorbij. “Het is mijn intentie om te zorgen dat we die pijn eerlijk verdelen. Mijn persoonlijke voorkeuren spelen geen rol bij het maken van keuzes.”

De begroting in het kort:

Haren kost 55,2 miljoen euro per jaar. Aantal inwoners: 19.076.

*Het geld wordt uitgegeven (uitgaven) aan: voorzieningen, subsidies, salarissen ambtenaren, onderhoud en kapitaalslasten eigen gebouwen.

*Dat geld komt binnen door (inkomsten):

23,4 miljoen van het Rijk (gemeentefonds)

22,2 miljoen diverse baten en inkomsten

5,8 miljoen heffingen op burgers, zoals riool, parkeren, bouwleges, afval

4,8 miljoen OZB

De opdracht van de raad: sparen!

De raad heeft aan Stiekema een duidelijke opdracht gegeven: Zorg dat Haren in 2020 opgeteld 8,1 miljoen heeft kunnen toevoegen aan de Algemene Reserve vanuit begrotingsoverschotten. In 2023 moet dat opgeteld zelfs 15,6 miljoen zijn. Hiermee moet Haren in staat zijn haar schuldenlast van 74 miljoen terug te brengen naar 59 miljoen.

Hoe doet de gemeente dat?

Het college is met alle disciplines binnen de gemeente gaan praten over de noodzaak van bezuinigen en de (on)mogelijkheden daartoe. “Dat waren heel open sessies, waarbij iedere budgethouder natuurlijk zijn eigen belangen behartigt, maar men stond wel open voor ons doel om zuiniger te gaan leven in Haren”, zegt Mathilde Stiekema. Zo kwamen in goed overleg bezuinigingen tot stand.

Grote lijn van bezuinigen

De gemeente wil de opgetelde bezuiniging van 15,6 miljoen in 2023 gelijkmatig verdelen over de komende zeven jaren. De besparingen per jaar:

2017 – 1,2 miljoen

2018 – 2,3 miljoen

2019 – 2,4 miljoen

2020 – 2,2 miljoen

2021 – 2,4 miljoen

2022 – 2,4 miljoen

2023 – 2,7 miljoen

Wat was de strategie van bezuinigen?

Volgens de wethouder wil de gemeente enerzijds besparen op uitgaven (bezuinigen) en anderzijds meer inkomsten halen bij burgers (lastenverhoging).

Stijgende lasten per gemiddeld huishouden met een gemiddelde woningwaarde 267.000

OZB van 375,00 naar 417,00

Rioolheffing van 233,00 naar 253,00

Dalende lasten per gemiddeld huishouden

Vastrecht afval (van 112,0 naar 97,30 p/j)

Kiloprijs afval (van 21 cent naar 19 cent per kilo)

Samengevat: duurder of goedkoper wonen in Haren?

In 2017 gaan de lasten per huishouden gemiddeld met 4,3% omhoog van 833,00 naar 868,00 euro.

Een bloemlezing uit de meerjarenbegroting tot 2020:

Bezuinigen tussen 2017-2020 door o.a.

CKC ’t Clockhuys: Levert een bedrag in oplopend tot 100.000 euro per jaar vanaf 2020.

Torion en maatschappelijk werk: Levert een bedrag in van 100.000 euro per jaar vanaf 2018.

Muziekonderwijs: Levert 4.000 euro per jaar in vanaf 2018.

Dorpsfonds Haren: Levert 30.000 euro per jaar in vanaf 2018.

Speel-o-Theek Haren: Levert 5.000 euro per jaar in vanaf 2018.

Culturele Raad: Levert vanaf 2018 20.000 euro per jaar in.

De bezuiniging op het zwembad (138.000 per jaar) is door de gemeenteraad op 9 november 2016 ongedaan gemaakt, het zwembad Scharlakenhof behoudt haar jaarlijkse subsidie.

Wethouder Stiekema schrapt in haar ogen niet kil subsidies, maar wel bijdragen aan b.v. de huur van repetitie- of vergaderruimtes. De activiteiten zélf houdt zij uit de wind, zegt zij. Voor een uitgebreide lijst kunt u kijken in de begroting op www.haren.nl op pagina 13.

Versterking financiële positie

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) licht toe: “Het is belangrijk de financiële positie van Haren te versterken, zeker gezien de wens een zelfstandige gemeente te blijven. Wij gaan in de periode 2017-2020 dan ook begrotingsoverschotten creëren oplopend van 1,2 miljoen euro in 2017 en 2,3 miljoen euro in 2018 en de jaren daarna. Zo vergroten wij ons eigen vermogen, oftewel onze Algemene Reserve, met 8 miljoen euro om meer vet op onze botten te krijgen. Dit kan echter niet zonder offers te brengen. Zo moeten wij bezuinigen op voorzieningen en onze organisatie en krijgen inwoners te maken met lastenverhoging. Echter, wij hebben in onze begroting geprobeerd dit zo evenwichtig mogelijk vorm te geven en dit binnen alle redelijkheid te doen.”

Foto: Wethouder Mathilde Stiekema